編集作業からスポーツ鑑賞まで対応！用途に応じて4K（72Hz）とFHD（144Hz）を自動切替、デュアルモード搭載PCモニターをジェネリック家電ブランド「MAXZEN」から2026年1月23日より発売

ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：清水敏光）は、PCモニター（MJM27IC02-UFC）を、2026年1月23日より発売します。

資料作成などのビジネスだけでなく、動画編集や各種動画配信サイトでの映画や動画の鑑賞など、PCの用途はますます広がりを見せています。また、2026年は１年を通して注目度の高いスポーツイベントが数多く予定されており、これらの多くはネット配信で視聴されると見込まれています。本製品は資料作成や動画編集のような作業からスポーツの観戦まで、幅広い用途で利用できるモニターをお探しの方におすすめです。

4K（72Hz）とFHD（144Hz）の切り替え可能、常に用途に最適な映像を表示

- MJM27IC02-UFC：https://maxzen.jp/product/mjm27ic02-ufc/

資料作成や動画編集などの作業では4K（72Hz）、スポーツ観戦やゲームなど動きの速い映像ではFHD（144Hz）と、用途に応じて最適な表示モードへ自動で切り替わるデュアルモード機能を搭載。常に快適な映像表示を実現します。

色合いは鮮やかな99％RGBと10.7億色

Fast IPSパネルと応答速度1msで鮮明かつブレない映像を実現

より深くゲームの世界へ没入できる、Adaptive-Syncと12個のゲーム設定

長時間の使用にも配慮した、画面の反射やチラつきなどを抑える設計

コーナーは3辺フレームレス、カウントダウン表示も可能

多機能スタンドで角度や高さが自由自在、壁掛けやアームの取り付けも可能

サイズ/入力端子

仕様

MGM25IC04-F240

MAXZENについて

(http://maxzen.jp/)

「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2024年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約260製品を取り扱い、累計販売台数は254万台を突破し年間売上高は89億円を超えました。

※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品

※2 2024年度：2024年2月1日～2025年1月31日の期間

会社概要

会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）

URL http://maxzen.jp/

代表者 代表取締役社長 清水敏光

所在地 本社 東京都江東区南砂2-7-5

資本金 3,000万円

株主 エクスプライス株式会社（100%）

事業内容 家電製品の企画・開発・製造