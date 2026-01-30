〈DOGEAR RECORDS〉が〈JOURNAL STANDARD 表参道 MEN’S 〉にてインストアDJイベントを開催！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL

STANDARD（以下JS）より、〈DOGEAR RECORDS〉によるインストアDJイベントが開催決定。

2025年11月、渋谷clubasiaを揺らした『DOGEAR RECORDS 19th Anniversary Party supportedby JOURNAL STANDARD』。

あの濃密なグルーヴとカルチャーを、今度は JOURNAL STANDARD 表参道店 MEN’S に凝縮。

当日は DOGEAR RECORDS より、GRINGOOSE (prillmal / eternal strife)、16FLIP (ISSUGI)、P-Hz(Mr.PUG)、Slowcurv (仙人掌)、と豪華DJ陣が集結します。

さらに、初回販売で即完売したコラボレーションアイテムの「数量限定再販」が決定。

音楽と服、そしてリアルなストリートカルチャーが交差する瞬間をお見逃しなく！

EVENT INFO】

2026.2.6 (Fri) 18:00 - 21:00

FREE ENTRY

開催場所：JOURNAL STANDARD 表参道店 MEN’S

東京都渋谷区神宮前５丁目２５－４ BARCAビル 1F・2F

TEL： 03-6418-7961

【GUEST DJ】

GRINGOOSE (prillmal / eternal strife)、16FLIP (ISSUGI)、P-Hz (Mr.PUG)、Slowcurv (仙人掌)

［PRODUCT INFO］

Look Photo by Teppei Hori @memoryleak1981⚫︎ PRODUCT LINEUP

”夜に学び、生きて、潜む人たちに贈るコレクション”をコンセプトに、バーシティジャケット、スウェットフーディ、スウェットパンツ、バンダナ、ラグマットの計5アイテムを展開。

全アイテムをモノトーンで統一。シルエットに拘ったサイズ感に、ブランドとレーベルの世界観を反映したこだわりの刺繍を施している。

デザインはISSUGI/16FLIP作品を中心に のJKTを教多く手掛けてきた〈DawnDeys〉が担当した。ファッションを通して音楽を感じ、音楽を通してファッションを楽しむ、両者のファンに向けた特別な企画。

Dogear Records VARSITY JACKET

\49,500 tax in

COL：BLACK SIZE：M / L

胸元から背面まで、計8カ所に施された刺繍が映える、存在感あるバーシティジャケット。

ボディには上質なメルトン生地を使用。厚みと滑らかな質感が、重厚感と品格を際立たせる。

12ゲージ編みのリブは、伸縮性と耐久性を備え、軽やかな中綿が実用性を添える。

全体のトーンを統一することで、クラシックな要素を持ちながらも、シックなエッセンスが溶け込んだ一着。

8カ所の刺繍は今までに〈DOGEAR RECORDS〉が数々の作品でRepしてきた歴代のロゴが並ぶ。

Dogear Records SWEAT HOODIE

\18,700 tax in

COL：BLACK

SIZE：M / L

肉厚でハリのある高オンス素材を採用し、独自の切り替えデザインを入れた、立体感あるシルエットのフーディ。

微起毛の柔らかな風合いが、ルーズなシルエットに自然な抜け感を演出し、胸元の刺繍で上品なアクセントに。

カジュアルながら上質さも纏う一着。

刺繍は〈DOGEAR RECORDS〉の代表的なロゴからPenと本のみをシンプルに配置。

Dogear Records SWEAT PANTS

\17,600 tax in

COL：BLACK

SIZE：M / L

肉厚でハリのある高オンス素材を採用し、独自の切り替えデザインを入れた、立体感あるシルエットのスウェットパンツ。

微起毛の柔らかな風合いが、ルーズなシルエットに自然な抜け感を演出し、後ろ面の刺繍で上品なアクセントに。

カジュアルながら上質さも纏う一着。

刺繍は〈DOGEAR RECORDS〉の代表的なロゴからPenと本のみをシンプルに配置。

Dogear Records RUG

\13,200 tax in

COL：BLACK

SIZE：F

黒と2色のグレーを絶妙に組み合わせたシックなラグマット。

色のコントラストと微細な濃淡がシンプルながら立体的な表情を演出。

〈DOGEAR RECORDS〉の楕円形のクラシックロゴを使用。

Dogear Records BANDANA

\4,400 tax in

COL：BLACK

SIZE：F

黒とグレーのモノトーンに、大判デザインが際立つバンダナ。

落ち着いたトーンながら視線を集めるデザインが、シンプルなスタイリングにアクセントを出す。

やや大きめのサイズで、首元に巻いたりアレンジも可能。

〈DOGEAR RECORDS〉の歴代のロゴがバンダナパターンで 作成されている。

【SALES SCHEDULE】

再販アイテムの購入をご希望の方は、必ず下記をご確認ください。

・ 16:00 整理券配布開始

・ 17:00 整理券順に販売開始

（※混雑状況により16:30に前倒しの可能性あり）

・ 整理券終了後、通常販売へ切り替え予定

【REGULATION & MANNERS】

皆様に安全に楽しんでいただくため、以下のルールを設けさせていただきます。

【購入制限】

・ お1人様1アイテムにつき1点まで（最大5点まで）。

・ BAYCREW’S Member’s Cardの会員登録が必要となります。事前の登録を推奨いたします。

・ お取り置き・お取り寄せは不可。

【ご来場にあたって】

・ 店舗周辺でのたむろ、喫煙、飲酒は近隣へのご迷惑となるため固くお断りいたします。

・ 混雑時は入場制限をさせていただく場合がございます。

・ マナー、モラルを守ってイベントをお楽しみいただけるよう、ご協力をお願い申し上げます。

今後、最新情報に関してはJOURNAL STANDARD 表参道店 MEN’S Instagram （@jsomotesando） より告知いたします。

【LABEL INFO】

【DOGEAR RECORDS】

Dogear Records（ドッグイヤーレコード）は、

HIP HOPユニットのMONJUの3人（ISSUGI、Mr. PUG、仙人掌）によって2006年に設立された東京を拠点とするHIP HOPレーベル。

【BRAND INFO】

ジャーナル スタンダード オリジナルと国内外から集められた商品による、

ベーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。

カテゴリーに囚われないグローバルな商品と情報を常に提案しています。

【COMPANY INFO】

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/