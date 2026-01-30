けものフレンズ沖縄上陸！わったー那覇めしウォーク×けものフレンズ！おきなわちほーデジタルスタンプラリーを2/13(金)～2/28(土)開催！9年ぶりの「けものフレンズ OKINAWA SHOP」も決定

Age Global Networks株式会社

けものフレンズプロジェクトは、沖縄県で開催される「わったー那覇めしウォーク」とコラボし、飲食店を巡るデジタルスタンプラリーを2026年2月13日（金）から2月28日（土）まで実施するすることが決定。 期間中対象店舗やスポットで取得できる「フレンズ証明書」を集めると、達成条件に応じて限定グッズをプレゼントする。

また、コラボの一環として、9年ぶりとなる催事イベント「けものフレンズ OKINAWA SHOP」の開催も決定。国際通り・てんぶす那覇1F「ショップなは」にて、2月27日（金）～3月1日（日）に実施する。会場では「けものフレンズ エポスカード」の入会受付を行なう他、スタンプラリーの景品交換も行う。

さらに、東京都・新宿マルイ メンでは2月28日（土）～3月15日（日）に「けものフレンズ３ 2026 SHOP」を開催することも決定。「けものフレンズ OKINAWA SHOP」と連動したグッズを販売するほか、様々な企画を予定している。

わったー那覇めしウォーク×けものフレンズ 開催概要

開催場所：わったー那覇めしウォーク参加店舗他

開催期間：2026年2月13日（金）～2026年2月28日（土）

■参加方法

日本全国の様々なスポットを実際に訪れて位置情報や二次元コードをもとにデジタルコンテンツを集める体験を提供している「けものフレンズDiary」を活用し、期間中対象店舗やスポットで取得できる

「フレンズ証明書」をスタンプラリーのように集めると特典がもらえます。

１.「けものフレンズDiary」にてアカウントを作成(無料)

２.対象店舗やスポットで「フレンズ証明書」をゲット

３.フレンズ証明書が貯まったら、達成条件によって

スタンプラリー限定グッズをゲット

※グッズの引き換えは2月27日（金）～3月1日（日）「けものフレンズ OKINAWA SHOP」会場で承ります。



■景品

達成条件に応じてオリジナル缶バッジ、とても大きな缶バッジなどわったー那覇めしウォーク対象店舗コンプリートで、オリジナル描き下ろしアクリルキーホルダーをプレゼント。

20店舗コンプリートグッズ<オリジナルイラストアクリルキーホルダー>

詳細は「けものフレンズDiary」でお伝えします。

https://diary.rural.ne.jp/

「わったー那覇めしウォーク」とは

那覇の街が丸ごとレストランに！「那覇めしウォーク」開催！

【受け継がれる「那覇めし」の熱狂】

2012年に「那覇を代表する新メニューを作ろう！」という情熱から、那覇商工会議所青年部が開催してきた「わったー那覇めしグランプリ決定戦」。これまで12回にわたり、多くの市民や飲食店に支えられ、那覇の食文化を形作ってきました。



【今年は「お店」が主役！新しい食べ歩きのカタチ】

これまでは一つの会場に集まって開催してきましたが、今回は一味違います。舞台は、那覇市内のあちこちに点在する「実際の店舗」そのもの！お店を直接訪ねるからこそ、料理の熱気、お店の雰囲気、そして店主さんのこだわりまで、丸ごと味わうことができます。

【那覇を、みんなの笑顔でいっぱいに】

地域の飲食店と私たちが一体となって、那覇の街に新しい賑わいを生み出したいと考えています。あなたの「おいしい！」という一言や、お店との新しい出会いが、那覇の街を元気にする大きな力になります。

【見つけよう、あなただけの“一生モノ”の名店】

地元の人も、観光で訪れた人も。自分の足で街を歩き、お気に入りのお店を見つける「冒険」に出かけませんか？那覇が誇る「食の魅力」と「おもてなしの心」を持った店舗を、みんなで探してこの街を一緒に楽しもう！

詳細は公式サイトで追ってお伝えいたします。

「第13回わったー那覇めしウォーク」公式サイト

https://nahameshi.okinawa/

けものフレンズ OKINAWA SHOP 開催概要

開催場所：

てんぶす那覇１F「ショップなは」

（〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-2-10）

開催期間：

2026年2月27日(金)～3月1日(日)

営業時間：

10:00～18:00

※最終日のみ17:00まで

施設HP：

https://www.naha-navi.or.jp/magazine/2024/11/17543/

けものフレンズ OKINAWA SHOP詳細はこちら

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1051

新グッズ

・アクリルキーホルダー図鑑 <全2種> 各715円

・アクリルキーホルダー ラッキービースト 550円

・Tシャツ(L・XLサイズ) <全2種> 各5,500円

・ビッグ缶バッジ 770円

・アクリルジオラマ 1,650円

・ステッカー 1,100円

・ミニタオル 880円

・トートバッグ 3,300円

※全て消費税込 ※後日一部商品を通販等行なう予定があります。

けものフレンズエポスカード

描き下ろしイラストを含む2種のカードデザインが登場！

「けものフレンズ OKINAWA SHOP」「けものフレンズ３ 2026 SHOP」にて新規会員登録受付！

申込開始日：2026年1月23日（金）

デザイン：2種類

年会費：永年無料

国際ブランド：Visa

利用に伴う寄付：ご利用額に応じて付与されるエポスポイントのうち0.1％分をWWFジャパンへ寄付

特典：けものフレンズエポスカードに新規ご入会・お切替え後、3ヵ月以内に累計5万円（税込）以上をご利用で「ドールといっしょ！エコバッグ」をプレゼント



【サービスの詳細、お申込みはこちらから詳細】

https://www.eposcard.co.jp/gecard/kemonofriends/

オリジナル描き下ろしイラストデザイン

「みんなでおかいもの」

ゴールドを使用したデザイン

「クレカになったゴールド」

けものフレンズ３ 2026 SHOP 開催概要

開催場所：

新宿マルイ メン 8Fイベントスペース

（〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目16-4）

開催期間：

2026年2月28日（土）～3月15日（日）

営業時間：

11:00～19:00

新宿詳細はこちら>>

https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=140733&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=140733&article_type=sto)

【ご入場について】

後日ご案内いたします。



【お並び情報・完売情報・その他ご案内】

▼新宿マルイ アニメイベント公式X：@marui_shinjuku(https://x.com/marui_shinjuku)

▼マルイノアニメ公式X：@marui_anime(https://x.com/marui_anime)

けものフレンズとは

▼「けものフレンズ」とは 『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。ゲーム、コミック、TVアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。2025年にはプロジェクト10周年を迎え、現在も次の10年に向けて新商品やイベントを提供し続けている。

▼公式X(旧Twitter)アカウント けものフレンズプロジェクト公式アカウント

@kemo_project(https://x.com/kemo_project)

▼公式サイト けものフレンズプロジェクト

https://kemono-friends.jp/

