アルウィン開幕へさあ行こう！「マイカーで緑化大作戦」実施のお知らせ

株式会社チアドライブ

株式会社チアドライブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：保科昌孝、 http://cheerdrive.jp/ ）が運営する、日常の走行を通じてスポーツチームやブランドを応援できる“走るファンコミュニティ”サービス「CheerDrive（チアドライブ）」は、アルウィン開幕へさあ行こう！「マイカーで緑化大作戦」の受付を2026年1月30日(金) 18時より開始します。

「松本山雅FC」は、長野県松本市を本拠地とするサッカークラブです。松本山雅FCのカーステッカーデザインを車に貼っていただき、普段の日常やお出かけの際のドライブで松本山雅FCの応援にご協力ください。

参加者は、指定の車体の位置に貼り付けていつものように運転することでキャンペーンに参加することができます。100kmの走行距離を達成された方のうち、抽選で5名様に「選手サイン入りボール」をプレゼントいたします。

車両イメージカーステッカーはシースルーフィルム採用

◆キャンペーン概要◆

【キャンペーン名】アルウィン開幕へさあ行こう！「マイカーで緑化大作戦」

【参加申込期間】2026年1月30日(金) ～ 2026年2月26日(木)

【応援走行期間】2026年2月13日(金) ～ 2026年3月7日(土)

【参加台数】上限無し

【対象エリア】長野県、群馬県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、富山県、新潟県、埼玉県

【参加費】5,000円(税込)

【カーステッカーサイズ】リアウィンドウ貼り付け用ステッカー[23cm × 90cm]

【走行特典(抽選)】100kmの走行を達成された方のうち、抽選で5名様に「選手サイン入りボール」をプレゼント

走行距離が最も多かった方（1位）を対象に、4月5日（日）いわきFC戦のVIPシート（ペア）をプレゼント

【参加申込・詳細】 https://cheerdrive.jp/campaigns/251

◆松本山雅FCについて◆

松本山雅フットボールクラブは、1965年当時に結成された長野県選抜の選手を中心とした歴史あるチームで、常に高いレベルのサッカーを目指し、活動を続けているプロサッカークラブです。クラブ名は当時の選手が松本駅前にあった喫茶店「山雅」へよく通っていたことに由来します。

▼クラブプロフィール

1965年 松本駅前の純喫茶山雅で「山雅クラブ」が誕生

1975年 山雅サッカークラブに名称変更

2004年 プロクラブ設立を目指しNPO法人アルウィンスポーツプロジェクトが発足

2005年 松本山雅FCへ改称

2009年 全国地域サッカーリーグ決勝大会で優勝し、JFL昇格決定

2011年 Ｊ２昇格決定

2012年 Ｊ２初年度（12位）

2014年 Ｊ２を２位で初のＪ１昇格

2015年 Ｊ１初挑戦は16位でＪ２へ降格

2018年 Ｊ２初優勝２度目のＪ１昇格

2019年 Ｊ１（17位）

2020年 Ｊ２（13位）

2021年 Ｊ２（22位）

2022年 Ｊ３（4位）

2023年 Ｊ３（9位）

2024年 Ｊ３（4位）

2025年 Ｊ３（15位）