【ヴィノテラス】松本有佑子が導くボルドーワインの本質 2026年3月開講
三ツ星フレンチレストラン「ロオジエ」の現役ソムリエであり、ボルドーワイン委員会2025年プロフェッショナル・アンバサダーを務めた松本有佑子が、格付けの先にある“今”のボルドーを紐解きます。
格付けや名称を暗記するための講座ではありません。
気候や造りの変化を背景に、いまボルドーで何が起きているのか。その輪郭を、選び抜いた産地と味わいの比較から整理していきます。
偉大な銘醸地でありながら、いまも変わり続けるボルドー。
この講座を通して、ボルドーを「知っている産地」から「語れる産地」へと理解を深めていきます。
その全体像と魅力を、整理された視点で味わってみませんか。
詳細を見る :
https://vnts.shop/lpc/live-20260322-main?utm_source=prtimes&utm_campaign=live-20260322-main&utm_medium=pr-article&utm_content=none
講師・松本有佑子よりコメント
皆さんはボルドーワインにどのようなイメージを持っていますか？
世界中の人々が愛するフランスワインの中でも確固たる質と歴史を誇るのがボルドー地域。
歴史やテロワールへの理解を深め、0からボルドーという生産地を紐解き、ワインと向き合うこの上ない上質な2時間を皆さんにお届けします！
現地で学んできた最新の情報を織り交ぜながらクラシカル産地「ボルドー」の今を一緒に学びましょう！
■開催情報
第1回 3月22日(日)15:00～17:00 「メドック」
https://vnts.shop/lpc/live-20260322
第2回 4月12日(日)15:00～17:00 「ポイヤック」
https://vnts.shop/lpc/live-20260412
第3回 5月24日(日)15:00～17:00 「サン・ジュリアン」
https://vnts.shop/lpc/live-20260524
第4回 6月21日(日)15:00～17:00 「マルゴー」
https://vnts.shop/lpc/live-20260621
第5回 7月19日(日)15:00～17:00 「右岸」
https://vnts.shop/lpc/live-20260719
第6回 8月30日(日)15:00～17:00 「ソーテルヌ＆ペサック・レオニャン」
https://vnts.shop/lpc/live-20260830
3,300円OFF！全6講座おまとめセット
https://vnts.shop/lpc/live-20260322set
※すべてオンライン（Zoom）にて開催いたします
※各回、小瓶ワイン50ml×6本付き♪
お申し込みはこちらから :
https://vnts.shop/lpc/live-20260322-main?utm_source=prtimes&utm_campaign=live-20260322-main&utm_medium=pr-article&utm_content=none
講師紹介
松本 有佑子（まつもと ゆうこ）
福岡県出身。大学卒業後、白金台にある南米料理レストランにてブライダル、鉄板焼きの部門を兼任しながらサービスのキャリアをスタート。
より専門知識を高めたいと、ミシュラン1つ星の渋谷Monolithにてソムリエとして従事後、
アジアベスト50でも日本最高位にランクインした三ツ星レストラン「SEZANNE」にてグローバルな働き方、考え方を身につける傍らコンクールにもトライ。
現在は銀座にある老舗三ツ星フレンチレストラン「L’OSIER」にてアシスタントヘッドソムリエを務める。
ワインエナジー株式会社
ヴィノテラスワインスクール
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル12階
[電話番号] 03-6268-9683（平日9:00～18:00）
[URL] https://school.vnts.jp/
[E-Mail] info@vnts.shop
[営業時間] 平日9:00～18:00（土日祝/年末年始/他除く）