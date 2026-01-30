TVアニメ「しゃばけ」より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
ホログラムカンバッジセット
巾着
デカアクリルスタンド
TVアニメ「しゃばけ」よりアニメ素材を使用した新商品が発売！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4449
【注文受付期間】
・2026年1月30日(金)18:00～2月12日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年4月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
ホログラムカンバッジセット
価格 : 各1,320円（税込）
種類数：全3種
※2個セット
巾着
価格 : 各1,320円（税込）
種類数：全2種
デカアクリルスタンド
価格 : 各2,200円（税込）
種類数：全6種
【権利表記】
(C)畠中恵・新潮社/アニメ「しゃばけ」製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売