“開ける前に確認できる玄関”へ。日本の住環境に合わせて開発された次世代スマートロック『Aku』が登場
近年、共働き世帯や子育て家庭の増加により、「玄関の安全性」や「来訪時の不安」に対する意識が高まっています。
こうした背景の中、日本の住環境に合わせて開発された次世代スマートロック 「Aku（アク）」 が登場しました。
Akuは、カメラ・音声通話・スマートロック機能を1台に集約し、
「開ける前に確認できる玄関」という新しい体験を提供します。
【開発背景】
従来のスマートロックは、
鍵の開閉はできるが「誰が来たか分からない」
インターホンと防犯カメラが別々
日本のデュアルロック（上下2つの鍵）に合わない
といった課題がありました。
Akuは、日本の玄関で実際に起きている不安や不便さに向き合い、
「確認できること」「対応できること」を重視して設計されています。
【Akuでできること】
- 来訪者を2K高画質カメラで確認
- 双方向通話で声だけの対応も可能
- AI＋PIRセンサーによる来訪検知
- 夜間でも確認できるナイトビジョン
- 外出先からスマートフォンで確認・対応
鍵を開ける前に、
「誰が来たのか」「今対応すべきか」を判断できます。
【日本向けに配慮した設計】
国内主要メーカー（MIWA / GOAL / WEST / SHOWA / LIXIL 等）に対応
賃貸住宅でも工事不要で設置可能
デュアルロック（上下2鍵）にも対応できる構成を検討中
屋外ユニット取り外し時のアラーム通知機能搭載
【こんな方におすすめ】
- 子どもの帰宅を見守りたいご家庭
- 夜間や留守中の防犯が気になる方
- 宅配・来客対応をスムーズにしたい方
- 小規模店舗・事務所の入退室管理
- 賃貸住宅で工事ができない方
【今後の展開】
Akuは現在、応援購入サービス「Makuake」にて、
2026年2月上旬の先行公開を予定しています。
日本の住環境やユーザーの声を反映しながら、
より安心して使える玄関体験の提供を目指していきます。
※公開日・詳細情報は、公式LINEにて順次ご案内予定です。(https://lin.ee/7BOjUC8)
メールアドレス：gain.rai@pain83.com
営業時間：平日10:00～17:00（※土日祝・年末年始を除く）
通常2～3営業日以内にご返信いたします。