“開ける前に確認できる玄関”へ。日本の住環境に合わせて開発された次世代スマートロック『Aku』が登場

近年、共働き世帯や子育て家庭の増加により、「玄関の安全性」や「来訪時の不安」に対する意識が高まっています。

こうした背景の中、日本の住環境に合わせて開発された次世代スマートロック 「Aku（アク）」 が登場しました。

Akuは、カメラ・音声通話・スマートロック機能を1台に集約し、

「開ける前に確認できる玄関」という新しい体験を提供します。

【開発背景】

従来のスマートロックは、

鍵の開閉はできるが「誰が来たか分からない」

インターホンと防犯カメラが別々

日本のデュアルロック（上下2つの鍵）に合わない

といった課題がありました。

Akuは、日本の玄関で実際に起きている不安や不便さに向き合い、

「確認できること」「対応できること」を重視して設計されています。

【Akuでできること】

- 来訪者を2K高画質カメラで確認- 双方向通話で声だけの対応も可能- AI＋PIRセンサーによる来訪検知- 夜間でも確認できるナイトビジョン- 外出先からスマートフォンで確認・対応

鍵を開ける前に、

「誰が来たのか」「今対応すべきか」を判断できます。

【日本向けに配慮した設計】

国内主要メーカー（MIWA / GOAL / WEST / SHOWA / LIXIL 等）に対応

賃貸住宅でも工事不要で設置可能

デュアルロック（上下2鍵）にも対応できる構成を検討中

屋外ユニット取り外し時のアラーム通知機能搭載

【こんな方におすすめ】

- 子どもの帰宅を見守りたいご家庭- 夜間や留守中の防犯が気になる方- 宅配・来客対応をスムーズにしたい方- 小規模店舗・事務所の入退室管理- 賃貸住宅で工事ができない方

【今後の展開】

Akuは現在、応援購入サービス「Makuake」にて、

2026年2月上旬の先行公開を予定しています。

日本の住環境やユーザーの声を反映しながら、

より安心して使える玄関体験の提供を目指していきます。

※公開日・詳細情報は、公式LINEにて順次ご案内予定です。(https://lin.ee/7BOjUC8)

