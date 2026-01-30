クリニックフォアの薄毛・AGA治療に関するアンケート（2025年12月）

株式会社マーサリー

本記事では、2025年12月に行った「クリニックフォアの薄毛・AGA治療に関するアンケート」の調査結果をご紹介いたします。

調査：調査会社に委託

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2025年12月12日～2025年12月31日

調査母集団：85人

アンケート回答者の詳細データ：記事内に記載

記事：クリニックフォアのAGAの解説記事はこちら(https://skillup-mt.jp/aga/117/)

1 調査の目的

クリニックフォアで薄毛・AGA治療を検討されている方向けに、本稿では、実際にクリニックフォアで薄毛・AGA治療を受けた方から寄せられた生の声を交えて要点をまとめた。これから薄毛・AGA治療を始めようと検討している方への判断材料として役立てていただくことを目的に作成している。

2 調査結果

2.1 年齢・性別

回答した85名の性別と年齢は以下の通りだった。

＜性別＞

男性：95.3%

女性：4.7%

＜年齢＞

～19歳：1.2%

20歳～24歳：2.4%

25歳～29歳：3.5%

30歳～34歳：9.4%

35歳～39歳：29.4%

40歳～44歳：16.5%

45歳～49歳：23.5%

50歳～54歳：7.1%

55歳～59歳：2.4%

60歳～64歳：3.5%

無回答：1.2%

2.2 クリニックフォアのAGA治療を利用したことがありますか？

「過去に利用していた」と回答した人が71.8%で、「現在利用している」と回答した人が28.2%だった。

2.3 AGA治療全体として、治療を始めたきっかけを教えてください

「鏡を見たときに薄毛が目立つようになった」と回答した人が69.4%、「抜け毛が増えた」との回答が58.8%と、この2つが5割を超えて圧倒的に多かった。また、「家族や友人に指摘された」との回答が27.1%、「将来の薄毛を予防したかった」との回答が20.0%と一定数みられた。

2.4 クリニックフォアを知ったきっかけを教えてください

「Web検索（GoogleやYahoo!など）」と回答した人が71.8%で圧倒的に多く、次いで「SNS（X、Instagram、TikTokなど）」（37.6%）、「口コミ・知人の紹介」（23.5%）という順となった。

2.5 数あるAGAクリニックの中で、クリニックフォアを選んだ理由を教えてください

「自宅からオンラインで受診できるから」と回答した人が71.8%で圧倒的に多かった。続いて、「料金がわかりやすいと思ったから」（32.9%）、「通院するのが面倒だったから」（28.2%）、「24時間予約できるから」（27.1%）という順で並んだ。

2.6 クリニックフォアを利用する前に、他のAGAクリニックを利用したことはありますか？

「はい（他社オンラインクリニック）」（37.6%）が最も多く、次に「いいえ」と回答した人が34.1%となった。続いて、「はい（対面・オンライン両方）」(15.3%)「はい（対面クリニック）」（12.9%）という順となった。

2.7 他のAGAクリニックと比較して、クリニックフォアの満足度はいかがですか？

「他のクリニックと同じくらい」と回答した人が36.5%で最も多かったが、「他のクリニックよりやや良い」と回答した人が21.2%、「他のクリニックよりかなり良い」が9.4%となり、他のクリニックよりも良いと感じている人が約3割だということがわかった。そのほか、「他のクリニックを利用したことがない」と回答した人が23.5%で、「他のクリニックよりやや劣る」や「他のクリニックよりかなり劣る」と回答した人は僅かだった。

2.8 オンライン診療予約のしやすさについて教えてください

「満足」と回答した人が52.9%と圧倒的に多く、次に「とても満足」が25.9%、「普通」が18.8%という順となった。また、「不満」と回答した人は2.4%と僅かとなり、「とても不満」と回答した人はおらず、オンライン診療の「予約のしやすさ」について満足している人が多いことがわかった。

2.9 実際のオンライン診療（ビデオ通話）の満足度を教えてください

「満足」と回答した人が49.4%となり、約5割で最も多く、「とても満足」との回答と合わせると約7割の人が満足していることがわかった。反対に、「不満」と回答した人は1.2%と僅かで「とても不満」と回答した人はいなかった。

2.10 医師の説明や対応についてどう感じましたか？

「信頼できた」と回答した人が49.4%で約半数となり最も多く、「とても信頼できた」（17.6%）との回答と合わせると7割近くの人が医師の説明や対応について「信頼できた」と感じていることがわかった。反対に、「あまり信頼できなかった」と回答した人は4.7%と少数となり、「信頼できなかった」と回答した人は僅かだった。

2.11 診察時間の長さについて、どのように感じましたか？

「ちょうど良いと感じた」との回答が83.5%で圧倒的に多く、「短すぎると感じた」（16.5%）との回答数を大きく上回った。反対に、「長いと感じた」と回答した人はいなかった。

2.12 オンライン診療ならではの不便さを感じましたか？

「特に不便さは感じなかった」と回答した人が44.7%で最も多かったが、そのほか、「画面越しだと症状を見てもらいにくいと感じた」との回答が30.6%、「医師に十分相談できなかった」が25.9%と一定数みられた。

2.13 クリニックフォアで処方された（されている）治療薬を教えてください

「フィナステリド（内服薬）」と回答した人が81.2％で最も多く、次いで「ミノキシジル（内服）」との回答が60.0%と続き、この二つの回答が多くの割合を占めた。そのほか、「ミノキシジル（外用）」が11.8%、「デュタステリド（内服）」が8.2%と少数の回答を得た。

2.14 AGA治療を始めてからの治療期間を教えてください

「6か月～1年」と回答した人が41.2％で最も多く、次に「3～6か月」との回答が28.2%、「1～2年」が15.3%という順となった。そのほか、「3か月未満」と回答した人は6.7%で、「2年以上」が4.7％となり、回答者の多くの治療期間が「3か月～2年未満」ということがわかった。

2.15 クリニックフォアのAGA治療で、「主に利用している（していた）」プランを1つお選びください ※複数利用したことがある場合は、一番長く続けたプランをお選びください

「発毛ライトプラン（フィナステリド内服+ミノキシジル内服合剤）」と回答した人が48.2％で最も多く、次いで「発毛基本プラン（フィナステリド内服+ミノキシジル内服+スカルプケアサプリ）」との回答が18.8%、「予防プラン（フィナステリド 海外製)」が15.3%、「発毛最強プラン（フィナステリド内服+ミノキシジル内服+スカルプケアサプリ+ミノキシジル外用）」が9.4%と共に1割程度で続いた。

2.16 利用したことがあるプランをすべてお選びください

「発毛ライトプラン（フィナステリド内服+ミノキシジル内服合剤）」と回答した人が51.8％で最も多く、次いで「発毛基本プラン（フィナステリド内服+ミノキシジル内服+スカルプケアサプリ）」との回答が18.8%、「予防プラン（フィナステリド 海外製)」が15.3%、「発毛最強プラン（フィナステリド内服+ミノキシジル内服+スカルプケアサプリ+ミノキシジル外用）」が7.1%で続き、上位の項目の順位は前の質問の回答と同じような結果となった。

2.17 治療の効果について、どの程度実感していますか？

「ある程度効果を実感している」と回答した人が51.8％で最も多く、次に「少しだけ効果を感じる」との回答が32.9％、「大きな効果を実感している」が9.4%で続き、回答者の9割以上が治療の効果を実感していることがわかった。反対に、「ほとんど効果を感じない」との回答が9.2%、「全く効果を感じない」との回答は1.2%と僅かだった。

2.18 効果を実感し始めたのはいつ頃からですか？

「3～6ヶ月」と回答した人が47.1％で最も多く、次に「1～3ヶ月」との回答が27.1％で続き、回答者の7割以上が「1～6ヶ月」で治療の効果を実感し始めていることがわかった。また、「1年以上」と回答した人は1.2%と僅かだった。

2.19 AGA治療により、副作用を感じたことはありますか？

「まったくなかった」と回答した人が57.6％で最も多く、次に「軽い副作用があった」との回答が37.6%、「気になる副作用があった」が4.7%という順となった。また、「副作用により一時的に中断・中止した」と回答した人はいなかった。

2.20 どのような副作用がありましたか？

「動悸・心拍数の増加」との回答が共に33.3％で最も多く、次いで「頭皮のかゆみ・発疹・赤み」との回答が25.0％、「倦怠感」との回答が（19.4%）となった。そのほか、「性欲の低下・勃起不全（ED」、「めまい」、「体毛が濃くなった（多毛）」などの回答も少数みられた。

2.21 クーポンや定期割引などを含めて、1ヶ月あたりの実質負担額（薬代＋配送料）はどのくらいでしたか？

「5,000～8,000円未満」と回答した人が34.1％で最も多く、次いで「2,000～5,000円未満」との回答が32.9%で続き、回答者の約7割の人の1ヶ月あたりの負担額が「2,000～8,000円未満」だということがわかった。そのほか、「8,000～12,000円未満」と回答した人が16.5%、「2,000円未満」との回答が%と7.1で、20,000円以上と回答した人はいなかった。

2.22 クリニックフォアのAGA治療の料金設定について、どのように感じますか？

「妥当だと感じる」と回答した人が56.5%と回答者の半数を占め最も多く、次に「やや安いと感じる」との回答が18.8%となり、「非常に安いと感じる」（12.9%）と回答した人を合わせると9割近い人がクリニックフォアのAGA治療の料金設定に納得していることがわかった。なお、「高いと感じる」と回答した人は僅かだった。

2.23 薬の配送料（1回あたり数百円程度）について、どのように感じますか？

「あまり気にならない」と回答した人が41.2%と約4割で最も多く、次いで「やや気になる」との回答が34.1%で続いた。また、「まったく気にならない」と回答した人が14.1%で「あまり気にならない」との回答と合わせると5割を超え、「気になる」と感じている人より若干多いことがわかった。

2.24 薬の発送から到着までのスピードについて、どの程度満足していますか？

「やや満足」と回答した人が42.4%で約4割となり最も多く、「非常に満足」との回答と合わせると7割以上の人が満足していることがわかった。反対に、「やや不満」と回答した人は2.4%と僅かで、「不満」と回答した人はいなかった。

2.25 実際に利用したことがある支払い方法を教えてください

「クレジットカード」と回答した人が91.8％で圧倒的に多く、回答者のほとんどがクレジットカードで支払いをしていることがわかった。そのほかの「代金引換」「Paidy」「GMO後払い」「Amazon Pay」などの回答は僅かだった。

2.26 ご家族や同居人に、クリニックフォアでAGA治療を受けていることが「知られにくい」と感じましたか？

「そう感じた（知られにくいと感じた）」との回答が47.1％で最も多く、次に「とてもそう感じた（とても知られにくいと感じた）」との回答が22.4％となり、回答者の約7割がご家族や同居人に、クリニックフォアでAGA治療を受けていることが「知られにくい」と感じていることがわかった。また、「あまりそう感じなかった」との回答は8.2％で「まったくそう感じなかった」と回答した人はいなかった。

2.27 クリニックフォアのAGA治療に「全額返金保証制度」があることをご存じでしたか？

「利用を始めた後に知った」との回答が31.8％で最も多く、次に「利用を始める前から知っていた」との回答が27.1％、「名前だけ聞いたことがある程度だった」が25.9%で続いた。また、「知らなかった」と回答した人は15.3%と少数だった。

2.28 全額返金保証制度について、あなたの状況に最も近いものをお選びください

「利用はしていないが、制度があることで始めやすく感じた」と回答した人が42.4％で最も多く、次に「制度の存在は知っていたが、特に意識しなかった」との回答が36.5％となり、制度の存在を知っていた人が約8割だったが、「実際に制度を利用したことがある」との回答は3.5%と僅かで、「全額返金保証制度」の利用経験がある人はほとんどいないことがわかった。反対に、「制度の存在を知らなかったため、利用を検討しなかった」と回答した人は17.6%だった。

2.29 クリニックフォアのAGA治療について、「メリットだと感じた点」をすべてお選びください

「通院が不要である」との回答が64.7％で最も多く、次に「24時間予約できる」と「薬が自宅などに配送される」との回答が共に44.7％、「料金が事前にわかりやすい」が29.4%で続いた。そのほか、「忙しくても続けやすい」「総合的にコスパが良い」「プライバシーに配慮されていると感じる」「医師・スタッフの対応が良い」との回答もそれぞれ2割程度集まった。

2.30 一方で、特に「デメリットだと感じた点」があれば一つお選びください

「特にデメリットは感じなかった」と回答した人が35.3%で最も多かった。なお、デメリットとしてあがった回答として「医師との対話時間が短いと感じた」が20.0%で最も多く、次いで「対面診療に比べて安心感が少ない」が15.3%、「配送料が負担に感じる」が9.4%と続いた

2.31 クリニックフォアのAGA治療に対する総合的な満足度を教えてください

「満足」と回答した人が57.6%となり、約7割で最も多く、「非常に満足」（12.9%）との回答と合わせると約8割の人が満足していることがわかった。反対に、「不満」と回答した人は2.4%と僅かで「非常に不満」と回答した人はいなかった。

2.32 薄毛で悩んでいる友人や家族などに、クリニックフォアを勧めたいと思いますか？

「勧めたい」と回答した人が54.1%で、過半数となり最も多く、「強く勧めたい」（11.8%）との回答と合わせると6割以上の人が薄毛で悩んでいる友人や家族などにクリニックフォアを勧めたいと思っていることがわかった。反対に、「あまり勧めたくない」と回答した人は3.5%と僅かで「全く勧めたくない」と回答した人はいなかった。

2.33 クリニックフォアのAGA治療について、良かった点・改善してほしい点など、ご自由にお書きください

【良かった点】

（男性 45～49歳）

■他のオンライン診療クリニックと比較しても料金が1番安かったので、長期的な治療になるのでコスパの良さは満足できました。

（男性 55～59歳）

■選んだ発毛基本プランは、決して安くはありませんが、クリニックフォアではクーポンを1年間利用することができるので結果的にお得です。また交通費や病院に費やす時間が無いことも良かった点です。

（男性 45～49歳）

■オンラインでの診察になるので、周りにバレる心配をする必要がなかったところが良かったと思います。

「価格」「利便性」「スピード」の点を評価する意見が多くみられた。

【改善してほしい点】

（男性 35～39歳）

■医師の説明が不十分なところもあるので、もう少し丁寧に話をしてほしいと思いました。

（男性 45～49歳）

■「頭頂部は明るいところで撮ってください」って言われるけど、どの角度が正解かわからなくて結局10枚くらい撮って選ぶのがめんどくさい。

（男性 45～49歳）

■もう少し薬の副作用について詳しく説明してほしかったです。

「医師の説明不足」「診察時間」「写真撮影の面倒さ」などについて改善を求める意見がみられた。

■会社概要

社名： 株式会社マーサリー

URL：https://marsary.co.jp/

代表取締役： 長友佑樹

設立：2012年6月

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4 5階

事業内容：

・WEBサイト制作・システム開発事業

・マーケティング支援・コンサルティング事業

・メディア運営・インターネット広告事業

・セミナー企画・コミュニティ運営事業

【弊社運営メディア】

日本メディカルスキルアップのAGAオンライン診療メディア(https://skillup-mt.jp/aga/)

