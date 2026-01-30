歌い手・そらる作詞曲「空腹の怪物」を絵物語化！　そらる×暁佳奈×ハナの豪華タッグで紡ぐ、“もうひとつ”の物語

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下 KADOKAWA）は、2026年6月5日（金）に『絵物語 空腹の怪物』および『絵物語 空腹の怪物 特装版』（原作：そらる、作：暁 佳奈、絵：ハナ）を発売いたします。

SNS総フォロワー数400万人超、ネットシーンを中心に活躍する歌い手・そらるの作詞曲「空腹の怪物」が絵物語化！ 「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」「春夏秋冬代行者」シリーズの暁佳奈が小説を、「空腹の怪物」MVイラストを担当したイラストレーター・ハナが絵を手掛けます。

楽曲「空腹の怪物」は、そらるが作詞、大歳祐介（yukkedoluce）が作曲を手掛け、2025年2月に発売されたそらるのアルバム『ユメトキ』に収録されました。YouTubeでの総再生回数は、100万回を突破しています。

他者の悲しみでしか空腹を満たせない怪物と、生贄として捧げられた少女の物語――。

楽曲では描かれなかった少女の視点で物語が紡がれます。

本作の発売日が、2026年6月5日（金）に決定いたしました。

さらに、豪華特典のついた特装版も同日発売！

特装版には、下記3点の特典がついてきます。

1．そらる複製サイン入り書籍

特装版限定仕様＆表紙デザイン！

※本文内容は通常版と同じです。

2．小冊子（16P／A5サイズ）

そらるのロングインタビュー／そらる×暁佳奈×ハナの座談会などを収録！

3．紙芝居風イラストカードセット（本作イラスト15枚＋描き下ろし1枚／A5サイズ）

イラストを入れ替えて、好きな絵柄を飾れるスタンド付き！

あらすじ

あるところに、他者の悲しみでしかお腹を満たせない怪物がいました。空腹に耐えきれず、人里に降りては村を荒らす怪物を鎮めるため、ひとりぼっちの少女が生贄として捧げられることになりました。

「怪物さま、あたしを食べますか」

楽曲「空腹の怪物」では語られなかった、“もうひとつ”の物語――。

“後日譚”としてそらるが書き下ろした詩も収録。

イベント・書店特典情報

（1）HMV&BOOKS

そらる刊行記念トークイベント＆特典お渡し会

下記URLより予約された方の中から抽選で、そらる自身が本作について語る特別なトークイベント＆そらる本人による特典（イベント限定イラストカード）お渡し会にご招待いたします。

特装版をご予約いただいた方には、トークイベントのオンライン視聴券がついてきます。

開催日：2026年6月6日（土）

場所：HMV&BOOKS（東京）※190名ご招待

https://www.hmv.co.jp/news/article/260127140/

※複数回（部）を予定。

※抽選方法・抽選結果等に関する個別のお問い合わせには、一切対応いたしかねます。

（2）アニメイト

A4クリアファイル

通常版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3382596/

特装版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3382597/

（3）Amazon限定版

A5イラストカード

通常版：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHXX7XMX

特装版：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHXZQJL9

※こちらの商品は、Amazon限定特典つきです。予定数量に達し次第で販売終了となりますのでご了承ください。

書誌情報

『絵物語 空腹の怪物』

原作：そらる

作：暁佳奈

絵：ハナ

発売日：2026年6月5日（金）

定価：1,980円（本体1,800円+税）

サイズ：211mm×154mm

ページ数：112ページ

ISBN：978-4-04-116537-9

発行：株式会社KADOKAWA

『絵物語 空腹の怪物 特装版』

原作：そらる

作：暁佳奈

絵：ハナ

発売日：2026年6月5日（金）

価格：6,380円（本体5,800円+税）

ISBN：978-4-04-117314-5

発行：株式会社KADOKAWA

著者情報

そらる

1988年、宮城県生まれ。アーティスト。2008年より動画投稿サイトで活動を開始し、ネットシーンを中心に活躍。総再生数は5億回を突破。まふまふとのユニット「After the Rain」としても活動中。22年、自らの楽曲を題材にした初小説『小説 嘘つき魔女と灰色の虹』を刊行。

X：@soraruru(https://x.com/soraruru)

YouTube：https://www.youtube.com/@soraruYT

オフィシャルサイト：https://soraruru.jp/

暁佳奈（あかつき・かな）

第5回京都アニメーション大賞小説部門で同賞初の大賞を受賞し、2015年に『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』でデビュー。同作は18年にTVアニメ化、20年には劇場アニメ化。21年に「春夏秋冬代行者」シリーズの刊行をスタートし、26年にTVアニメ化。

ハナ

イラストレーター。そらるの楽曲アルバムのキービジュアルやMVイラストを数多く手掛ける。制作を担当した作品に、アルバム『ユメトキ』ジャケットイラストやMV「オーロラ」「ツギハギの翼」「空腹の怪物」など。

X：@hana0_0kg(https://x.com/hana0_0kg)