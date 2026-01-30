藤代健原作『ながされて藍蘭島』より、キャラクターの香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)Takeshi Fujishiro/SQUARE ENIX

フェアリーテイル株式会社は、藤代健原作のラブコメストーリー漫画、『ながされて藍蘭島』よりキャラクターをイメージした香水を発売します。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」で1月30日(金)より予約販売を開始します。

島で唯一の少年の奮闘記！

＜『ながされて藍蘭島』とは？＞

『ながされて藍蘭島』は、藤代健先生の作品で、月刊「少年ガンガン」2002年6月号から連載されており、現在43巻まで刊行中です。月刊「少年ガンガン」の連載作品では、一番の長寿漫画です。

＜STORY＞

大海原で漂流してしまった行人。

必至の思いでたどり着いた先は、女の子だらけの藍蘭島だった！？

島で唯一の少年の物語の幕が開く！

ながされて藍蘭島 オードパルファム 東方院行人

東方院行人をイメージした香水は、好感度の高い少年そのものの香りです。

軽やかでドライ、海風のように自然体でいれるユニセックスフレグランスです。

香調：ハーバルムスキーノート

＜香りイメージ＞

トップノート：シーソルト、アンブレットシード

ミドルノート：ウッドセージ、アクアティックアコード

ラストノート：ホワイトムスク

ながされて藍蘭島 オードパルファム すず

すずをイメージした香水は、南国の太陽みたいな優しさを感じるフルーティーノートです。

可愛らしさを感じるジューシーなシトラスノートがラストまで続きます。

香調：フレッシュシトラスノート

＜香りイメージ＞

トップノート：マンダリンオレンジ、ユズ、グリーンアコード

ミドルノート：ライスアコード、ホワイトティー、ネロリ

ラストノート：ホワイトムスク、サンダルウッド

ながされて藍蘭島 オードパルファム まち

まちをイメージした香水は、大人っぽい女性を演出する透明感のあるフローラルノートで小悪魔な女性を演出します。

つけたては柔らかいフルーティーノートが広がり、温かみのあるフローラルノートが優しい余韻を残しながら持続します。甘すぎず柔らかいフィニッシュ！

香調：フルーティーフローラル

＜香りイメージ＞

トップノート：パイナップル、パッションフルーツ

ミドルノート：ピオニー、フリージア

ラストノート：ホワイトムスク、シダーウッド

ながされて藍蘭島 オードパルファム あやね

あやねをイメージした香水は、ジューシーで甘いフローラルノートが広がり、後から甘いフルーティーノートが追いかけてくるツンデレな香りです。清潔感とフェミニンさが両立した香りです。

香調：フローラルフルーティー

＜香りイメージ＞

トップノート（ツン）：ユズ、ローズ、ガーデニア

ミドルノート（デレ）：ピオニー、マグノリア、ロータス

ラストノート（照れ）：ホワイトムスク、アンバ、マホガニー

【商品概要】

商品名 ：ながされて藍蘭島 オードパルファム 東方院行人

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

商品名 ：ながされて藍蘭島 オードパルファム すず

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

商品名 ：ながされて藍蘭島 オードパルファム まち

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

商品名 ：ながされて藍蘭島 オードパルファム あやね

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

『ガンガンONLINE』 公式サイト：https://www.ganganonline.com/

『ガンガンONLINE』 公式X： https://x.com/noppytyan

FAIRYTAIL株式会社 「ながされて藍蘭島」 商品ページ：https://fairytail.jp/products/airantou/parfum/

FAIRYTAIL株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

(C)Takeshi Fujishiro/SQUARE ENIX

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：FAIRYTAIL株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/