等身大の青春ピュアラブBL『白金は春に染む』完結巻、1月30日より先行配信開始！描き下ろし漫画も収録！
拗らせ執着モテ男子・桃×一途純情ぼっち男子・銀の、等身大青春ピュアラブがついに完結！
マイクロマガジン社（東京都中央区）はコミックレーベル「コミックRouge」より、電子限定描き下ろし付合冊版『白金は春に染む 3』を、コミックシーモアにて先行配信を開始いたしました。
書籍情報
『白金は春に染む 3【電子限定描き下ろし付】』
https://comicrouge.jp/detail/harusomu.html
著：しちみや（https://twitter.com/sichimi__ya）
あらすじ
【収録内容】
第13話～第18話
描き下ろし漫画 2本
【配信日】
先行配信
■コミックシーモア：2026年1月30日(金)
全書店配信
■DMMブックス/Amazon kindle 他：2026年3月30日(月)
【書店限定特典】
■コミックシーモア：描き下ろし1P漫画
■Renta!：描き下ろし1P漫画
■ebookjapan/LINE：描き下ろしイラスト
既刊情報
『白金は春に染む 電子限定描き下ろし付』
著：しちみや
【あらすじ】
幼なじみで親友だった銀と桃。
赤面症と目つきのせいで孤立しがちだった銀は、チャラいが人気者でモテる桃に
「かわいい、俺の色になったみたいで。」と抱きしめられ恋心を自覚した。
しかし、自分が桃と一緒にいると迷惑をかけてしまうと感じるようになり距離を置く銀。
だが高校二年のある日、桃の告白される現場に居合わせてしまう。
その日を境に、桃に絡まれ翻弄される日々が始まる――!?
青春×両片思いのもどかしさにときめく幼馴染BL。
試し読み :
https://comicrouge.jp/sample/harusomu/
『白金は春に染む 電子限定描き下ろし付 2』
著：しちみや
【あらすじ】
「次の約束ができることが嬉しかった」
幼なじみで親友で、恋人で……。
長年の両片思いの末、漸く付き合い始めた銀と桃。
しかし、夏休みが始まり擦れ違いの日々が始まってしまう……。
突如バイトに明け暮れるようになった桃に寂しさを覚える銀だったが、桃に憧れる想いもありこの機会に世界を広げようと行動に出る。
成長を望むほどに、二人の距離は遠くなる――。
拗らせ執着モテ男×一途純情男子の
焦れ焦れ青春ラブ 待望のセカンドシーズン！！
「真っ赤なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル
女性マンガ『救い、巣喰われ』や、『甘えて愛でて溶かされて』『かっこいい俺でいたいのに！』などBL作品も多数ラインナップしております！
コミックRouge公式サイト
https://comicrouge.jp/
コミックRouge編集部X（旧Twitter）
https://twitter.com/comic_rouge
コミックRouge BL部X（旧Twitter）
https://twitter.com/COMIC_RougeBL
【お問い合わせ先】
release_mg@microgroup.co.jp