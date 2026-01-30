『セックスドロップ』より、ぬいパルが受注生産商品で登場！
しっけ先生の描く人気BLコミックス『セックスドロップ』。
本作より新商品が登場です。
しずともの2人がぬいパルに仲間入り！
しっけ先生にご監修いただいたこだわりの仕上がり！ぬいパルらしく再現された、魅力いっぱいな2人の表情にもご注目ください。
ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。
あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪
こちらの商品の受注期間は2026年1月31日～3月4日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！
■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r101459_hy/
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】
ぬいパル(全2種)
【価格】
各1,980円（税込）
【サイズ】
本体約12cm
※キャラクターにより異なります
【仕様】
ポリエステル、鉄(ボールチェーン付き)
※商品には若干の個体差がございます
【受注期間】
2026年1月30日～2026年3月4日
【発売日】
2026年6月5日頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C)しっけ／Jパブリッシング
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。