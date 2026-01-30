ＳＮＳで話題沸騰中！Webマンガ「どうぶつたちの不思議な珈琲店」ボイスコミック配信決定！

株式会社テレビ朝日

SNSで話題沸騰中のWebマンガ「どうぶつたちの不思議な珈琲店（かふぇ）」のボイスコミック化が決定！

第１弾として同作の「第２話」が本日より配信スタートしました。

このボイスコミックには、声優の馬場惇平、中島ヨシキ、神尾晋一郎の３名が出演しています。

Webマンガ「どうぶつたちの不思議な珈琲店」第2話のボイスコミック配信開始！

今後1週ごとに第3話、第7話も続々配信予定！豪華キャストも解禁!!

主人公の男子高校生が喋るどうぶつたちが集う不思議な珈琲店を再訪し、優しいリスのマスター・モカ、強面のオオカミの副店長・マンデリンに“モヤモヤ”を聞いてもらう様子が描かれた第2話のボイスコミックの配信開始！

ボイスコミックではキャラクターボイスも初解禁。主人公の男子高校生を馬場 惇平、男子高校生が迷い込んだ珈琲店のリスのマスターを中島 ヨシキ、オオカミの副店長を神尾 晋一郎が熱演。ぜひご注目ください！

tv asahi animation YouTubeチャンネル、「どうぶつたちの不思議な珈琲店」公式X、Instagram、Tiktokにて配信します。

さらに、第3話を2月6日に、第7話を2月13日に続々公開予定です。

第２話ボイスコミック│YouTubeリンク https://youtu.be/1M2n_J6nkIw(https://youtu.be/1M2n_J6nkIw)

発表となった豪華キャスト陣3名のコメント到着！

◆男子高校生（主人公）役:馬場 惇平

▼キャラクター紹介

高校2年の男子高校生。軽音部所属。

思春期ならではの悩みを抱えている。

ある日、言葉を話すどうぶつたちが集う不思議な珈琲店に迷い込む。

▼コメント

事務所HPのプロフィールにコーヒー好きと書いていたことが「意味あったんだ」と思いました！

主人公は悩みをモヤモヤ抱えがちな子だと思うんですが、僕もまさにそうでして。

なんなら大人になって拍車がかかっている部分もあるので、僕にこのお店を紹介してほしいです。

ふらっとカフェに立ち寄ったような温かさのある作品だと思うので、

ぜひ好きな飲み物やお菓子とともに楽しんで、この作品で一息ついていただけたらと思います。

◆グアテマラ（マスター）役:中島 ヨシキ

▼キャラクター紹介

リス。男子高校生が迷い込んだ珈琲店のマスター。

男子高校生を温かく見守る。ちょっぴりお茶目な一面も。

コーヒーを淹れるのが得意。

▼コメント

疲れた現代社会において薬にしかならないような優しく温かいこういうお話が大好きです。

その中で、まさか、リスを私が演じるなんて（笑）

素敵なお話なので、このボイスドラマきっかけで漫画を読んでくださる方が増えるといいなと思います。

◆マンデリン（副店長）役:神尾 晋一郎

▼キャラクター紹介

オオカミ。男子高校生が迷い込んだ珈琲店の副店長。

怖い外見と異なり優しい内面を持つ。

スイーツづくりが得意。

▼コメント

お話をいただき、漫画を読んでいる時から、「副店長、自分の声するな～」と思いました。

副店長は、無骨ながらもスイーツ作りが得意というところなど共通点が多くて、すごく素敵だなと思います。

作品の穏やかな空気を一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

作品基本情報

◆あらすじ

悩める主人公の男子高校生は、街中で珍しい色のアライグマがいるのを見かけて、不審に思いつつも付いていく。

たどりついた先には、ある小さなドアが……！？

入れず困っていると、一杯のコーヒーに気がつく。それを飲んだら背がみるみる縮んでいき、

動物の生きる世界と人間の生きる世界が交わるカフェにたどりつく。

小さくなれる期限はわずか２時間。

限られた時間での、個性豊かなどうぶつたちが繰り広げる

愉快で心温まる物語が始まる―――

◆STAFF

作画：暢ん（non）（https://x.com/non3_illust）

脚本：若杉栞南

株式会社テレビ朝日、株式会社BookLive、株式会社壽屋の3社で共同製作

◆公式SNS

公式X：＠doucafe_ (https://x.com/doucafe_)

公式Instagram：＠doucafe_ (https://www.instagram.com/doucafe_/)

公式Tiktok：＠doucafe_ ( https://www.tiktok.com/@doucafe_)