『おぱんちゅうさぎ』より、【CANDY PANICHU!】がテーマのキャンディ工場をイメージしたPOP UP SHOPの事後通販が決定！

Anique株式会社


Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」より、新規描き下ろしイラスト「CANDY PANICHU!」をテーマとした期間限定POP-UP SHOPの事後EC通販が決定したことをお知らせいたします。



新規描き下ろしオリジナルグッズ





おぱんちゅうさぎがキャンディやお菓子の姿になっちゃった…！？


キービジュアルの他、可哀想に！氏 新規描き下ろしイラストが盛り沢山♪



キャンディ工場で働くおぱんちゅうさぎの姿を、あざやかでポップなタッチで表現した、魅力的なアイテムを取り揃えております。



商品の詳細につきましては、イベント特設サイト(https://opanchu-popup.anique.jp)やAnique公式X(@anique_jp(https://x.com/anique_jp))で公開中です。



















































ぬいぐるみキーチェーン（全6種）　各 \2,200


アクリルコースター（全2種）　各 \660


お菓子パッケージ風ダイカットハンカチ \990


フェイスタオル \1,980


ビッグタオル \3,300


3WAYブランケット \3,300


収納袋付エコバッグ （全2種）　各 \1,980


トートバッグ \2,970


刺繍巾着 \1,100


刺繍ポーチ \2,200


刺繍ミニトートバッグ \2,640


収納マルチポーチ \2,640


ダイカットクッション （全2種）各 \3,300


プルオーバーパーカー（全2種）各 \5,940


Tシャツ（全2種）各 \3,960


AR機能付きTシャツ \4,950


トレーディンググリッター缶バッジ（全6種） 各 \550


トレーディングお菓子パッケージ風アクリルチャーム（全6種） 各 \770


トレーディングクリアしおり（全6種）各 \550


トレーディングダイカットステッカー（全6種）各 \550


トレーディングリフレクターキーチェーン（全6種）各 \770


クリアファイル \550


ポストカード \220


6連パタパタメモ \990


ダイカットアクリル定規 \990


マグカップ \2,970



※価格は全て税込



購入特典



期間中、「おぱんちゅうさぎ」の対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとにランダムで「ミニ缶バッジ」をプレゼントいたします。



※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります



[表: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/253_1_c264e0aa08463fd279ee676c07d9c46a.jpg?v=202601300621 ]


概要

販売期間：2026/2/6(金) 12:00 ～ 2026/3/8(日)23:59‬‬


‭販売ECサイト‬‭ ：https://shop.anique.jp/


特設サイト：https://go.anique.jp/opanchu-lp-ec



おぱんちゅうさぎとは？

クリエイター「可哀想に！」が制作するSNS発のオリジナルキャラクターです。


国内外で高い人気を誇っており、Z世代を中心に幅広い層から絶大な支持を受けています。



X：https://x.com/opanchu_usagi_


Instagram: https://www.instagram.com/opanchu.usagi/



著作権表記

(C)︎KAWAISOUNI!



会社概要

商号　　：Anique株式会社


代表者　：代表取締役　笠井高秀


事業内容：インターネットサービス「Anique」



リンク一覧（Anique）


コーポレートサイト： https://anique.jp/


ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk


X（Twitter）： https://x.com/anique_jp




商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社


コーポレートサイト： https://anique.jp/


お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform