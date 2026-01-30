『おぱんちゅうさぎ』より、【CANDY PANICHU!】がテーマのキャンディ工場をイメージしたPOP UP SHOPの事後通販が決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」より、新規描き下ろしイラスト「CANDY PANICHU!」をテーマとした期間限定POP-UP SHOPの事後EC通販が決定したことをお知らせいたします。

新規描き下ろしオリジナルグッズ

おぱんちゅうさぎがキャンディやお菓子の姿になっちゃった…！？

キービジュアルの他、可哀想に！氏 新規描き下ろしイラストが盛り沢山♪

キャンディ工場で働くおぱんちゅうさぎの姿を、あざやかでポップなタッチで表現した、魅力的なアイテムを取り揃えております。

商品の詳細につきましては、イベント特設サイト(https://opanchu-popup.anique.jp)やAnique公式X(@anique_jp(https://x.com/anique_jp))で公開中です。

ぬいぐるみキーチェーン（全6種） 各 \2,200

アクリルコースター（全2種） 各 \660

お菓子パッケージ風ダイカットハンカチ \990

フェイスタオル \1,980

ビッグタオル \3,300

3WAYブランケット \3,300

収納袋付エコバッグ （全2種） 各 \1,980

トートバッグ \2,970

刺繍巾着 \1,100

刺繍ポーチ \2,200

刺繍ミニトートバッグ \2,640

収納マルチポーチ \2,640

ダイカットクッション （全2種）各 \3,300

プルオーバーパーカー（全2種）各 \5,940

Tシャツ（全2種）各 \3,960

AR機能付きTシャツ \4,950

トレーディンググリッター缶バッジ（全6種） 各 \550

トレーディングお菓子パッケージ風アクリルチャーム（全6種） 各 \770

トレーディングクリアしおり（全6種）各 \550

トレーディングダイカットステッカー（全6種）各 \550

トレーディングリフレクターキーチェーン（全6種）各 \770

クリアファイル \550

ポストカード \220

6連パタパタメモ \990

ダイカットアクリル定規 \990

マグカップ \2,970

※価格は全て税込

購入特典

期間中、「おぱんちゅうさぎ」の対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとにランダムで「ミニ缶バッジ」をプレゼントいたします。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/253_1_c264e0aa08463fd279ee676c07d9c46a.jpg?v=202601300621 ]

概要

販売期間：2026/2/6(金) 12:00 ～ 2026/3/8(日)23:59‬‬

‭販売ECサイト‬‭ ：https://shop.anique.jp/

特設サイト：https://go.anique.jp/opanchu-lp-ec

おぱんちゅうさぎとは？

クリエイター「可哀想に！」が制作するSNS発のオリジナルキャラクターです。

国内外で高い人気を誇っており、Z世代を中心に幅広い層から絶大な支持を受けています。

X：https://x.com/opanchu_usagi_

Instagram: https://www.instagram.com/opanchu.usagi/

著作権表記

(C)︎KAWAISOUNI!

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

リンク一覧（Anique）

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform