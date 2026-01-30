ハイキュー!!×よこはまコスモワールド・YOKOHAMA AIR CABINの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年1月30日(金)より「ハイキュー!!×よこはまコスモワールド・YOKOHAMA AIR CABIN」の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

よこはまコスモワールド・エアキャビンにて開催しておりました「ハイキュー!!×よこはまコスモワールド・YOKOHAMA AIR CABIN」の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4434

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年1月30日(金)18:00～3月5日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年4月下旬～5月中旬以降順次発送



【製品情報】

ホログラムカード(ランダム)コスモワールド ver.

価格：550円（税込）

セット：5,500円（税込）

種類数：全10種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ダイカットステッカー(ランダム)コスモワールド ver.

価格：550円（税込）

セット：6,600円（税込）

種類数：全12種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカンバッジ(ランダム)コスモワールド ver.

価格：660円（税込）

セット：7,920円（税込）

種類数：全12種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムキーホルダーコスモワールド ver.

価格：各990円（税込）

種類数：全6種

デカアクリルスタンドコスモワールド ver.

価格：各2,200円（税込）

種類数：全6種

カスタムアクリルパーツコスモワールド ver.

価格：各1,430円（税込）

種類数：全3種

アクリルフレームコスモワールド ver.

価格：2,860円（税込）

種類数：全1種

グリッターアクリルコースターコスモワールド ver.

価格：各1,760円（税込）

種類数：全3種

ミニアクリルアートコスモワールド ver.

価格：各2,530円（税込）

種類数：全2種

アクリルジオラマコスモワールド ver.

価格：3,300円（税込）

種類数：全1種

硬質カードケースセットコスモワールド ver.

価格：各1,430円（税込）

種類数：全6種

※2枚セット

スティックバルーンコスモワールド ver.

価格：各1,320円（税込）

種類数：全6種

フェイスタオル コスモワールド ver.

価格：各3,300円（税込）

種類数：全6種

クリアファイル コスモワールド ver.

価格：各550円（税込）

種類数：全3種

フラットポーチ コスモワールド ver.

価格：1,980円（税込）

種類数：全1種

ステッカー付アーモンドチョココスモワールド ver.

価格：各1,080円（税込）

種類数：全3種

【権利表記】

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売