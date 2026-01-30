TVアニメ『青のミブロ』より、キャラクターをイメージした香水が登場！

合同会社BOARD

合同会社BOARD(神奈川県藤沢市)は、TVアニメ『青のミブロ』に登場するキャラクターたちをイメージした香水を発売します。

ラインナップは、「ちりぬにお」「斎藤はじめ」「田中太郎」「土方歳三」「沖田総司」の5種類となります。

2026年1月30日(金)より、オンラインストア「BOARD SHOP」、Amazonにて販売開始、3月下旬より順次発送予定です。

((C)安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会)

TVアニメ『青のミブロ』第二期 あらすじ

時は幕末――。

動乱巻き起こる京の街に集う若者がいた。

壬生浪士組、通称“ミブロ”。

のちに「新選組」となる彼らは、街の平穏を守るため命を懸ける。

ひとりの心やさしい少年「にお」が加わったミブロは、

戦いの日々を通して、絆を深めていく。

「京を守るためにはまず安住を捨てて、新たに前に進むべきです。」

におの一言から、新たな仲間を募集し、組織の拡大に挑むミブロ。

しかし、筆頭局長である芹沢鴨の存在により、

隊内に亀裂が生じようとしていた。

譲れない正義が交錯した末に、儚き暗殺が動きだす――。

青のミブロ-芹沢暗殺編-、開幕。

青のミブロ オードパルファム ちりぬにお

ちりぬにおをイメージした香水です。

フラックカラントとホワイトフラワーズが織りなすフレッシュで柔らかな香りは、におの若さや優しくて素直な性格を表現しました。

その中からあらわれる、オークモスを中心とした温かな香りは、心の内に秘めた正義感を感じとることができます。

＜香りイメージ＞

トップノート：ブラックカラント、グレープフルーツゼスト、ホワイトフラワーズ

ミドルノート：ブラックベリー、ジャスミン

ラストノート：ムスク、オークモス、ホワイトウッド、ベチバー

青のミブロ オードパルファム 斎藤はじめ

斎藤はじめをイメージした香水です。

シトラスの清涼感とカルダモンのスパイシーさが合わさる切れ味よい香りは、沈着冷静な姿と得意な「居合」の鋭さをあらわしています。

そこから花々とムスクが重なり、優しく香り立つ甘い香りは、仲間思いなはじめの姿が思い浮かびます。

＜香りイメージ＞

トップノート：シトラス、ベルガモット、カルダモン

ミドルノート：ジャスミン、リリーオブザバレー、パチョリ

ラストノート：ホワイトムスク、ヘリオトロープ、ベンゾイン、シーフォームアコード

青のミブロ オードパルファム 田中太郎

田中太郎をイメージした香水です。

マンダリンとハニーサックルによる柔らかな香りは、気弱で争いが苦手な部分を表現しました。

次第に変化するペパーミントやヒノキによるシャープでスパイシーな香りは、太郎の「生」への執着の強さを想起させてくれます。

＜香りイメージ＞

トップノート：マンダリン、ハニーサックル

ミドルノート：ミュゲ、フリージア、ペパーミント

ラストノート：ヒノキ、ムスク

青のミブロ オードパルファム 土方歳三

土方歳三をイメージした香水です。

シトラスが爽やかに広がりながらガルバナムなどのスパイシーさを強調する香りは、正義感が強い姿をあらわしています。

木々と花々が組み合わさり、温かくも芯を感じるように変化する香りは、真っすぐに「世の中を良くしたい」という想いのようです。

＜香りイメージ＞

トップノート：シトラス、ガルバナム、ナツメグ

ミドルノート：ラベンダー、スズラン、バイオレット

ラストノート：サンダルウッド ベチバー、アンバー

青のミブロ オードパルファム 沖田総司

沖田総司をイメージした香水です。

オレンジやベルガモットの果実による爽やかな香りは、いつも笑顔で優しい普段の様子が思い浮かびます。

その後にあらわれるナツメグやインセンスによるスパイシーで魅惑的な香りは、剣術に長け、より強い相手との戦いを望む剣士としての一面を感じることができます。

＜香りイメージ＞

トップノート：オレンジ、ベルガモット、レモン

ミドルノート：ナツメグ、ペッパー

ラストノート：ベチバー、インセンス、バニラ

商品概要

■青のミブロ オードパルファム ちりぬにお

価格 ：5,500円（税込）

容量 ：60ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 ：日本

■青のミブロ オードパルファム 斎藤はじめ

価格 ：5,500円（税込）

容量 ：60ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 ：日本

■青のミブロ オードパルファム 田中太郎

価格 ：5,500円（税込）

容量 ：60ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 ：日本

■青のミブロ オードパルファム 土方歳三

価格 ：5,500円（税込）

容量 ：60ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 ：日本

■青のミブロ オードパルファム 沖田総司

価格 ：5,500円（税込）

容量 ：60ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 ：日本

各種リンク

「BOARD」 オンラインストア：https://bdparfum.official.ec

「BOARD」 X（旧Twitter）：https://twitter.com/board_parfum

TVアニメ『青のミブロ』公式ホームページ：https://miburoanime.com

TVアニメ『青のミブロ』公式 X（旧Twitter）：https://x.com/miburo_anime

合同会社BOARDについて

合同会社BOARDは、安心・安全な商品をお届けすることを目指し、化粧品やサプリメントの販売、OEM、企画支援に加え、キャラクターグッズの制作といった事業を手掛けています。 これまでの実績で培ったノウハウによって化粧品に関わる全ての業務をワンストップでサポートし、ご依頼をして頂いたお客様が販売や販促活動に専念出来るよう、様々なご要望にお応えしています。

会社概要

社名：合同会社BOARD

代表社員：三浦 幸治

所在地：神奈川県藤沢市南藤沢8-9 MK湘南

コーポレートサイト ：http://board-lab.jp