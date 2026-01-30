スターレイプロダクションが、新たな音楽事業の立ち上げとともにアーティストレーベル「SPEKTRA」を設立いたします！
株式会社スターレイプロダクション（本社：東京都港区、取締役社長：大城将、以下スターレイプロダクション）は、新たな音楽事業の立ち上げとともにアーティストレーベル 「SPEKTRA（スペクトラ）」 を設立したことをお知らせいたします。
「SPEKTRA」は日本独自の感情表現や生活文化などを、音楽を起点にデジタル時代に最適化された表現で発信していくアーティストレーベルです。
本レーベルでは、従来の音楽制作やマネジメントの枠にとどまらず、SNS・YouTubeなどのデジタルプラットフォームを前提としたコンテンツ設計・世界観構築・ストーリーテリングまでを一体でプロデュースし、アーティストの魅力が最も自然かつ立体的に伝わる形を追求し、中長期的な価値創出を見据えたプロジェクトを展開していきます。
その最初のプロジェクトとして、新たに所属となったアーティスト kogare（コガレ） のプロデュースおよびマネジメントを開始いたします。
また本プロジェクトには、YouTubeチャンネル登録者数211万人超えクリエイターグループ くれいじーまぐねっと のメンバーであり、SNS・YouTubeを中心に数多くのコンテンツを生み出してきた 浅見めい がコンテンツプロデューサーとして参加。
デジタルネイティブ世代の感性と実践的なコンテンツ設計力を活かし、kogareの音楽性や世界観をより多角的かつ立体的に届けていきます。
近年、SNSやストリーミングサービスをはじめとするプラットフォームのグローバル化が進み、日本発のコンテンツが国や言語の壁を越えて世界へ届く環境が急速に整いつつあります。
こうした時代背景のもと、これまでタレントプロダクションとして培ってきた育成・プロデュースの知見とデジタルコンテンツ領域でのマーケティング実績を掛け合わせながら、今後は音楽を軸としたさまざまなプロジェクトを通じて、新たな才能や表現の可能性を世界へ発信していきます。
【kogareについて】
左から(Vo./Gt.ひなた、Ba.みれな)
kogare（コガレ）は、”想い焦がれる”という感情を起点に、揺れ動く心や言葉にならない衝動を鳴らす次世代ガールズロックバンド。
強さと脆さ、現実と理想のあいだを行き来する感情をまっすぐでいてどこか影のあるサウンドに乗せて描き出す。
誰かを想う気持ち、叶わない願い、それでも前に進もうとする意志、kogareの音楽は今を生きる若い世代の感情に静かに寄り添いながら聴く人それぞれの”焦がれ”を呼び起こしていく。
2月20日(金)にkogare 2作目のシングル「余白」をリリース、各音楽配信サービスにて配信予定。
さらに3月12日(木)にはバンド初となる主催LIVE「君がくれたもの。」の開催が決定、現在チケット発売中。
kogare 2nd Single「余白」リリース情報
2月20日(金) 各音楽配信サービスにて配信開始
▼ダウンロード・ストリーミング
https://kogare.lnk.to/yohaku
初主催LIVE「君がくれたもの。」開催情報
・開催日時：2026年3月12日(木)
・会場：下北沢MOSAiC
・時間：OPEN/START 17:30/18:00
・チケット料金：一般 \3,000 学生\2,000 各＋1D \700
・出演者：kogare ・ KAMO ・ Pixie Monster ・ ivory PIGEON ・ サウルス
・チケット申込：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegRWhhAyuAm9IvHhgECXpn5lMtFhIjbtJCERuUBcLVBscyRQ/viewform
kogare公式SNS
https://www.instagram.com/kogare_koi_12.31
▼TikTok
ht(https://www.tiktok.com/@kogare_koi_12.0?_t=ZS-8xwC1aGgtyj&_r=1)tps://www.tiktok.com/@kogare_koi_12.0(https://www.tiktok.com/@kogare_koi_12.0)
▼X
ht(https://x.com/kogare_koi_1231?s=21&t=5fHnaqmuhr2SAOUzdFC9Q)tps://x.com/kogare_koi_1231(https://x.com/kogare_koi_1231)
▼YouTube
https://www.youtube.com/@kogare3
【浅見めい（くれいじーまぐねっと）について】
浅見めい（くれいじーまぐねっと）
2018年結成、YouTubeチャンネル登録者数211万人を超えるZ世代に大人気の”期限切れJK”3人組クリエイターグループ くれいじーまぐねっと の最年少メンバー。
クールでマイペースだがくれまぐの妹的存在で、物怖じしない切れ味鋭いコメント力や自己肯定感の強い発言に憧れを抱く10代20代女子から圧倒的な人気を獲得している。
コスメブランド「A/mAke」、カラコンブランド「MEIxis」など自身で立ち上げたブランドのプロデューサーとしても活躍中。
▶Instagram ：https://www.instagram.com/mei_asami_/
▶TikTok ：ht(https://www.tiktok.com/@mei_asami_?lang=ja-JP)tps://www.tiktok.com/@mei_asami_(https://www.tiktok.com/@mei_asami_)
▶X ：https://twitter.com/mei_asami_12
【スターレイプロダクションについて】
株式会社スターレイプロダクションは、デジタル発のスターをゼロからプロデュースし、SNS総フォロワー数100～1,000万を超えるタレント・クリエイターを輩出する芸能プロダクションです。独自の発掘・育成モデル・マーケティング戦略を確立し、大平修蔵やくれいじーまぐねっとなど、ネットとリアルを横断するハイブリッドな人気タレント・クリエイターを次々と輩出しています。
会社名：株式会社スターレイプロダクション（STARRAY PRODUCTION）
URL：https://starray-p.com/
取締役社長：大城将
所在地：東京都港区南青山5丁目15－9 フラット青山301・302
事業内容：タレント・インフルエンサー・クリエイターの発掘・育成・マネジメント／コンテンツ制作・プロデュース／ブランド・マーケティング支援