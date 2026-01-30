インドの特定技能人材をWILLERの「ハイウェイパイロット」へ。NAVIS HRが運行品質を支える次世代プロフェッショナルの育成・招聘プロジェクトを始動。

NAVIS HUMAN RESOURCES Pvt,Ltd.

インドからの特定技能「自動車運送業」人材の教育・送り出しのパイオニアである NAVIS Human Resource Private Limited.（本社：インド・ベンガルール、CEO：鴛渕 貴子、以下「NAVIS HR」）は、日本最大級の高速バスネットワークを展開する WILLER EXPRESS 株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：平山 幸司、以下「WILLER EXPRESS」）と提携し、インド人ドライバーを「ハイウェイパイロット（HIGHWAY PILOT）」として育成・招聘するプロジェクトを本格始動いたします。

本プロジェクトの開始にあたり、2026年1月16日、WILLER EXPRESSの平山社長がインド・ベンガルールのNAVIS HR研修施設を訪問。日本での活躍を目指す候補生たちへ、直接力強いエールを送りました。

日本語で平山社長と思いを交わす、20代前半のインド人候補生たち。 「ハイウェイパイロット」を目指し、日本語で流暢に意思疎通を図る候補生たち。ドライバー職に強い情熱を燃やし、日本での就業を夢見る彼らは、平山社長からの問いかけに対しても臆することなく、自らの志を日本語で熱心に伝えました。

日印の懸け橋となる、未来のハイウェイパイロット。 2026年1月16日、ベンガルール。平山社長（右）と、NAVIS HRで研鑽を積む候補生たちが一堂に会しました。単なる「働き手」ではなく、共に日本の交通インフラを支え、変革をもたらすパートナーとしての第一歩です。

■ プロジェクトの狙い：日本No.1ブランドの品質に応える人材育成

年間利用者数約336万人を数え、ブランド認知度・満足度ともに日本No.1（※）を誇るWILLER EXPRESSは、運転職を単なる「ドライバー」ではなく、高度な技術と接客意識を兼ね備えたプロ集団「ハイウェイパイロット」と定義しています。

NAVIS HRは、この高い基準を理解し、特定技能「自動車運送業」制度を前向きに活用することで、日本のバス業界の品質維持と発展に寄与することを目指します。2025年10月に世界初の特定技能トラックドライバーを日本へ送り出した実績を活かし、バス分野においても質の高い送り出しを実現いたします。

真剣に日本の交通ルールを学ぶ候補生たちへ、平山社長から熱いメッセージ。 授業を見学した平山社長は、熱心に学習に取り組む候補生たちの姿に強い関心を寄せ、「ぜひ日本に来てほしい、皆さんの力が必要です」と直接エールを送りました。日本の安全を支えるプロを目指す若者たちにとって、忘れられない一日となりました。「詰め込む」のではなく「理解し、伝える」。対話重視の授業に感銘。 受講生が自ら考え発言するNAVIS HR独自のインタラクティブな授業スタイル。コミュニケーションを重視し、本質的な理解を促すこの「NAVISメソッド」に、平山社長も深く感銘を受けられました。日本人講師から学ぶ、現場で「活きる」交通ルール。 日本人講師資格を持つネイティブ講師が、単なる知識の詰め込みではなく、日本の道路状況や歩行者優先の精神など、実務で即座に活きる「生きた交通ルール」を直接指導。このコミュニケーションを核としたインタラクティブな教育スタイル（NAVISメソッド）は、平山社長からも「本質的な理解を促す素晴らしいアプローチ」と高い評価をいただきました。

■ NAVIS HRが提供する「日本での適応」に特化した研修プログラム

NAVIS HRでは、インド現地の経験豊富なドライバーに対し、日本での円滑な就業を支援するため、入国前に約8ヶ月間の専門教育を実施しています。

実務に即した日本語・商習慣の習得： 語学（N3/N4レベル）だけでなく、日本の交通習慣や規律を重視したカリキュラムを編成。日本社会にスムーズに馴染むための基礎を徹底します。

WILLER EXPRESSの志を理解するマインドセット教育： 将来的に日本独自の高い品質基準を体現できるプロフェッショナルへ成長するための土台作りとして、安全意識や規律正しさを重んじる仕事観を伝えています。

■ 平山社長から候補生へのメッセージ：「一緒に日本、インドの交通を変えていきませんか」

1月16日の現地視察において、平山社長は集まった候補生たちを前に、自らプレゼンテーションを行いました。そこで語られたのは、日本の深刻な現状と、それを共に打破しようという熱い呼びかけでした。

「We need your help!（皆さんの力が必要です）」

平山社長はこう語りかけ、さらに「Would you like to join us in transforming transportation in Japan and India?（一緒に日本、インドの交通を変えていきませんか）」と、日本、そして将来のインドの交通の未来を共に創る仲間として、生徒たちの志に直接訴えかけました。

NAVIS HRは、この平山社長の想いに応え、候補生が日本で「ハイウェイパイロット」として長く安定して働ける環境を支援し、彼らの長期的なキャリア形成を共に支えてまいります。

オディシャの地に刻まれた「W」の絆。 WILLER EXPRESSの「W」を指に掲げ、決意を共にする一行。NAVIS HRが提携するオディシャ州のドライバー研修センターにて、平山社長は「この地にWILLERあり」という強い存在感とともに、候補生たちへ「共に日本の交通を変えよう」というメッセージを刻みました。

■ 各社代表コメント

NAVIS Human Resource Private Limited. インドCEO：鴛渕 貴子 「自動車運送業の送り出しにおけるパイオニアとして、私たちが最も大切にしているのは『日本で信頼され、共に歩める人材』の育成です。言語や習慣の壁を越え、日本を代表するWILLER EXPRESSの一員として、日本の道路に安心と安全をもたらすプロフェッショナルを育成・送り出ししてまいります。」

WILLER EXPRESS 株式会社 代表取締役：平山 幸司 「バンガロールで候補生たちの熱い眼差しに触れ、彼らこそが日本のバス業界を支えてくれると確信しました。日本No.1のバス会社として、NAVIS HRが育成するプレミアムなドライバーを『ハイウェイパイロット』として誇りを持って迎え入れ、共に日本のお客様へ最高の移動体験を提供していきたいと考えています。」

■ 企業概要

【WILLER EXPRESS 株式会社】

日本全国21路線・211便（2025年11月現在）のネットワークを持つ国内最大級の高速バス会社です。「移動に、愛を。」をコンセプトに、ピンクのバスや独自のシェル型シート「カノピー」など、これまでのバスの常識を覆す革新的なサービスを次々と展開。高い安全基準とホスピタリティを兼ね備えた「ハイウェイパイロット」による運行で、ブランド認知度・満足度ともに国内No.1（※）を維持し続けています。

代表者：代表取締役 平山 幸司

所在地：東京都江東区新木場1-18-13

事業内容：高速バス「WILLER EXPRESS」の運行管理、販売、および移動に関するプラットフォーム事業

URL：https://www.willerexpress.co.jp/

（※）WILLER EXPRESS調べ：高速バスブランドにおける認知度・満足度指標に基づく。

【NAVIS Human Resource Private Limited.】

インド・ベンガルールに拠点を置き、日本での就業を目指す特定技能人材の育成・送り出しにおいてトップの実績を持つリーディングカンパニーです。「単なる労働力の提供ではなく、精度の高いマッチングを通じて、志を持つインドの若者と日本の受け入れ側が共に成長し、お互いがハッピーになること」をミッションに掲げ、独自の「プレミアム研修」を推進。語学（日本語）のみならず、日本の文化・商習慣・現場での規律を徹底して教育しています。

2025年10月には、特定技能「自動車運送業」において、海外で試験を受験して送り出したケースとして世界初となるトラックドライバーの日本への送り出しを実現しました。また、介護分野においてはインドからの送り出し実績の65％（※）を占めるなど、他を圧倒するシェアを誇ります。介護、自動車運送業、航空など多分野において、インドの優秀な才能と日本の産業界を繋ぐ「質の高い懸け橋」として、日印両国の発展に寄与しています。

代表者：CEO： 鴛渕 貴子

所在地： First floor, JP Chambers, No. 22/1, 5th Block, 46th Cross Road, Jayanagar, Bangalore - 560041, India

事業内容： 特定技能人材の育成、紹介、バイリンガル人材の紹介、企業日本語研修他

URL： https://navishr.com/

（※）NAVIS HR自社調べ

■ お問い合わせ（日本国内窓口）

【株式会社NAVIS】

所在地： 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-3-17 オーツービルディング 7階

代表電話： 03-6450-3035（受付時間 9:00 - 18:00 ※土日祝休）

担当者： 遠山（とおやま）