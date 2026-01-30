サウナ・温浴サブスクリプションサービス「FLEXKEY」 2月より提携施設が7施設増加し、合計14施設を横断利用可能に。銭湯やスーパー銭湯など業態拡大

株式会社OPTIMIST

株式会社OPTIMIST（本社：東京都・代表取締役：松山駿佑）が運営する、サウナ・温浴施設の低稼働時間帯を活用したサブスクリプションサービス「FLEXKEY」は、iOS版およびAndroid版のアプリケーションを正式にリリースしました。現在は、Makuake支援者限定でサービスを先行運用しています。現在は、Makuakeにて本サービスをご支援いただいた方を対象に、先行してサービス提供を行なっています。

FLEXKEY（フレックスキー）は、月額定額で、都内の人気サウナ・銭湯・スーパー銭湯などの提携温浴施設を、毎日利用できるサブスクリプションサービスです。 現在は、新規会員の募集を一時停止していますが、2～3月頃の募集再開を予定しています。再開時には、円滑なサービス提供を目的として、募集人数に上限を設ける場合があります。 ご利用を検討されている方は、募集再開や最新情報を見逃さないよう、以下の公式SNSをご確認ください。

【新規提携施設の発表】

- 公式Instagram：https://www.instagram.com/flexkey.sauna.spa/- 公式X：https://x.com/flexkey711提携施設が急拡大。直近2か月で7施設が新たに加わり、合計14施設に

サービス開始以降、FLEXKEYの提携施設数は直近2か月で新たに7施設が増加し、現在は都内を中心とした合計14施設を横断的に利用可能となりました。今後も、エリア・業態の両面から提携施設の拡大を進めていく予定です。今回、新たに提携した主な施設は以下の通りです。

【サウナにとどまらず、温浴施設全体へ業態を拡大】

松本湯妙法湯えごた湯巣鴨湯サウナリウム高円寺天然温泉 満天の湯個室＆シェアサウナ KUUMA

FLEXKEYは当初、サウナ施設を中心にサービスを展開していましたが、現在は銭湯やスーパー銭湯など、幅広い温浴施設の業態へと対象を拡大しています。これにより、利用シーンやライフスタイルに応じて施設を選択できる、より多様な温浴体験を提供するサービスへと進化しています。

こうした対応施設数および業態の拡大に伴い、Makuake掲載時の価格から、今後の一般公開を見据えた価格改定を行いました（月額5,900円・税込6,490円へ改定）。本価格改定は、サービス価値の拡張および、持続可能な運営体制の構築を目的としたものです。

なお、現在は引き続き Makuake支援者限定での運用となっており、一般公開時期については、提携施設の受け入れ状況や運用体制を踏まえ、2～3月頃を目途に改めてご案内する予定です。

FLEXKEYは今後も、

- 提携施設数の継続的な拡大- 対応業態のさらなる拡張- アプリ機能および利用体験の改善

を進め、サウナ・温浴を日常的に利用できる新しい選択肢として、サービスの成長を目指してまいります。

【サウナ・温浴施設様へのご提案】

多くのサウナ・温浴施設様では、以下のような課題を抱えているケースが少なくありません。

- 平日昼間や早朝など、通常営業は行なっているものの、来店数が伸びにくい時間帯が存在する- 広告やSNS施策を実施しても、費用対効果が分かりづらく、コストだけが先行してしまう- 集客施策に投資しても、利益率の改善につながりにくい

FLEXKEYは、こうした課題を解決し、新たなコストやオペレーション負担を増やすことなく導入できる仕組みとして設計されています。

FLEXKEYでは、通常は来店が少ない時間帯のみを対象に、利用枠を提供*いただきます。施設様には、実際の利用人数に左右されることなく、毎月固定の契約料をお支払いする仕組みです。

*貸し切りではなく、通常のお客様と共存した形での運用となります

この仕組みにより、以下のようなメリットが期待できます。

【資料請求・特典のご案内】

- 利益の安定化：利用の有無に関わらず、毎月固定の契約料が発生するため、確実な収益確保が可能- 売上機会の創出：低稼働時間帯の来店増加により、飲食・物販・レンタルなどの副次的な売上が発生- 導入コストゼロ：初期費用・月額費用・継続費用はいずれも不要で、既存の営業体制のまま導入可能

まずは資料請求からお問い合わせください。お問い合わせいただいた施設様には特典として、実際に提携している施設様による活用事例や、貴社へ導入した場合の具体的な売上・利益のシミュレーションをお届けいたします。

▼特典受け取り・資料請求フォーム

https://forms.office.com/r/5YW1ggjzBm

*特典配布に関しては、予告なく変更または中止される場合があります

【そのほか協業や取材に関するお問い合わせ】

FLEXKEYでは、サウナ・温浴業界を盛り上げるための協業など積極的に行っていきたいと考えております。また、メディア等の取材なども受け付けております。

こちらからご連絡いただけますと幸いです。

メール：info.flexkey@optimist.jp

【FLEXKEYとは】

FLEXKEYは、サウナ・温浴施設が抱える「平日昼間や深夜などの低稼働時間帯」という課題に着目し、その時間帯のみを月額定額で利用できるサブスクリプションサービスです。混雑しにくい「空き時間」を活用することで、利用者は高品質なサウナ・温浴施設をより手頃な価格で利用でき、施設側は遊休時間帯を有効活用できるという、利用者と施設双方にとっての“Win-Win”を実現します。

「サブスクでサウナを、娯楽から日常に。」というコンセプトのもと、FLEXKEYはサウナを特別な体験から日常的な健康習慣へと変えていくことを目指しています。こうした取り組みを通じて、日本人の温浴習慣を広げ、サウナ・温浴業界全体の持続的な成長に貢献してまいります。

【提携施設様】

- PARADISE 三田- スゴイサウナ 赤坂店- スゴイサウナ＆ステイ 麻布十番駅前店- ライオンサウナ 新橋- 生姜サウナ 金の亀- サウナ道場- タイムズ スパ・レスタサウナリウム高円寺

サウナリウム高円寺

https://www.matsumoto-yu.com/

個室＆シェアサウナ KUUMA

個室＆シェアサウナ KUUMA

https://kuuma-sauna.jp/

天然温泉 満天の湯

天然温泉 満天の湯

https://mantennoyu.com/

松本湯

https://www.matsumoto-yu.com/

妙法湯

https://myohoyu.com/

えごた湯

https://egotayu.com/

巣鴨湯

【支援企業・メディア様】

スパワークス

https://spaworks.jp/

サウコレ！

https://www.instagram.com/saunacollection/

フロサウナ

https://furosauna.com/

サウナッサ

https://saunassa.net/

サウナの専門商社

https://kimoty.com/

Sisu

MAPPA！

Furo まんま

https://www.instagram.com/furo_manma/

JSA

https://sauna-bu-alliance.themedia.jp/

【株式会社OPTIMIST】

FLEXKEY公式インスタグラム：https://www.instagram.com/flexkey.sauna.spa/

FLEXKEY公式X：https://x.com/flexkey711

FLEXKEY公式ホームページ：https://flexkey.optimist.jp/

OPTIMIST公式ホームページ：https://www.optimist.jp/

お問い合わせ先：info.flexkey@optimist.jp