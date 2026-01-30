ブルーアーカイブ ～冬空仰ぎ、笑顔ぬくぬく浅草さんぽ♪～開催決定！

株式会社メイクマインド

株式会社メイクマインドと株式会社クラックスは、2026年2月6日（金）より、株式会社Yostarが運営するスマートフォン向けアプリゲーム『ブルーアーカイブ』とのコラボレーションによる地域周遊型イベント 「冬空仰ぎ、笑顔ぬくぬく浅草さんぽ♪」 を開催いたします。

本イベントは、『ブルーアーカイブ』5周年を記念した日本全国の5都市で開催するスタンプラリー企画の第1弾となり、東京・浅草から押上エリアの各所に設置されたスポットを巡るデジタルスタンプラリーとなります。特設会場では、描き下ろしイラストを使用したグッズの先行販売や、スタンプラリーの景品引換えを行います。

さらに、ツリービレッジ東京店にてコラボカフェを開催するほか、浅草の西参道商店街・仲見世商店街をジャックし、浅草～押上エリア一帯をブルーアーカイブの生徒たちが盛り上げます。

5周年記念全国スタンプラリーの第1弾となる、東京・浅草を舞台とした特別イベントです。ぜひこの機会にお越しください。

＜開催概要＞

・開催場所 東京都内（浅草～押上エリア）

・開催期間 2026年2月6日（金）～3月8日（日）

・イベント公式ＨＰ https://crux.jp/anime/event/2602bluearchive/

特設催事

・開催会場 東京スカイツリー(R) 1階団体フロア「SKYTREE SPACE」

・開催期間 2026年2月6日（金）～2月15日（日）

・アクセス 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」

東京メトロ半蔵門線／都営浅草線／京急線「押上（スカイツリー前）駅」

・実施内容 グッズ販売、フォトスポットコーナー

・注意事項 物販のご利用について、一部時間帯は【事前予約】が必要となります。

＜スタンプラリー＞

イベント期間中、周遊エリアに設置されたパネルの二次元コードを読み込むことで、デジタルスタンプラリーに参加できます。すべてのスポットをコンプリートすると特別なノベルティを獲得できます。

・周遊コンプリート特典 記念メダル（浅草）

※特典はなくなり次第配布終了となります。

※おひとり様１日２回までの特典交換を上限とさせていただきます。

※電波状況によりGPSが反応しづらい場合があります。その場合は、ご自身が撮影したと分かる状態でパネルの写真を撮影し引換時に提示ください。

＜コラボカフェ＞

イベント周遊期間において、ツリービレッジ東京店においてコラボレーションカフェを開催します。

ツリービレッジHPはこちら ▶https://tree-village.jp/news/014441.html

開催日時

・開催場所 ツリービレッジ東京店

・開催期間 2026年2月6日(金)～3月4日(水)

・開催時間 10:00～21:00(L.O 20:30)

開催内容

・コラボドリンク、コラボフードの提供

・オリジナルノベルティの配布

入場について

イベント初日や混雑時には入場整理券による入場規制をさせていただく場合がございます。（物販／カフェそれぞれ該当いたします）

東京店の入場整理券はLINEアプリでお申込みいただくデジタル整理券です。

入場整理券申込方法 ▶https://tree-village.jp/news/info_tokyo_241024.html

入場整理券の発券状況はイベントごと／時間ごとに異なります。整理券での入場案内となる場合は、前日20:00までにXの入場整理券公式アカウント（@treevillage__）よりお知らせします。

巡回開催

大阪会場

・開催場所 ツリービレッジ大阪店

・開催期間 2026年3月28日(土)～4月9日(木)

・開催時間 10:00～20:00(L.O 20:00) ※カフェイートインスペースご利用時間 20:30まで

福岡会場

・開催場所 ツリービレッジ福岡店

・開催期間 2026年3月28日(土)～4月9日(木)

・開催時間 10:00～20:00(L.O 19:30)

＜販売商品情報＞ ※価格は税込です

※販売商品は施設ごとに異なります。

※ジオラマアクリルスタンドは、会期中は周遊先の指定の店舗での限定販売になります。

※各店舗での販売情報はイベントHPよりご確認ください。

購入特典

購入金額1会計3,000円(税込)ごとにランダムで〈ノベルティ千社札ステッカー〉を1枚お渡しいたします。

購入金額1会計10,000円(税込)以上で〈ノベルティ紙ショッパー〉を1枚お渡しいたします。

※特典はなくなり次第配布終了となります。

購入制限

より多くのお客様にお買い求めいただけるように、ご購入時に個数制限を設けさせていただきます。

・名刺入れ、ぬいぐるみ、がま口、特大タペストリー：1会計につき 種類数×1個まで

・単品商品：1会計につき 種類数×3個まで

・千社札キーホルダー：1会計につき 21個まで

※メイン会場の東京スカイツリー(R) １階団体フロア「SKYTREE SPACE」においては、2月6日(金)～2月15日(日)は、物販エリア入場の【事前予約】が必要となります。整理券の申し込みは、LINEを用いたシステムを利用いたします。

整理券

LINEアプリでお申込みいただくデジタル整理券です。

・2026年2月6日(金)～2月8日(日) 10:00～13:30

・2026年2月9日(月)～2月15日(日) 10:00～11:00

※2026年1月31日(土)12時より受付開始いたします。

※整理券は1日1枚まで取得できます。チケットは１枚につき１名様の入場が可能です。

※予約枠以降の入場はフリー入場を予定しております。混雑状況に応じて、当日の整理券を発券させていただきます。

事後販売

事後販売については、以下の店舗での巡回販売を予定しております。

・開催場所 ツリービレッジ大阪店、ツリービレッジ博多店

・開催期間 2026年3月28日(土)～4月9日(木)

オンライン販売については後日クラックス公式Xにてお知らせいたします。

その他細かな注意点等に関しては、イベントHPをご確認ください。

https://crux.jp/anime/event/2602bluearchive/

▼イラストレーター情報（敬称略）

等身イラスト にんげんまめ https://x.com/ningen_mame

デフォルメイラスト じゃこ https://x.com/jakoo21

▼クレジット表示

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

▼運営体制

企画運営：株式会社メイクマインド、株式会社クラックス