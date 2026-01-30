YouTube再生回数100万回超!! そらる氏が作詞を手がけた楽曲『空腹の怪物』が、絵物語となり6月5日に発売！ アニメイトでは特典として「A4サイズクリアファイル」がもらえる♪
株式会社アニメイトは、『絵物語 空腹の怪物』および『絵物語 空腹の怪物 特装版』を2026年6月5日に発売いたします。
『空腹の怪物』とは、ネットシーンを中心に活躍するアーティスト・そらる氏作詞の楽曲で、「人の悲しみを喰らうことで生き続ける怪物と、その怪物の生贄として差し出された少女」の物語が描かれています。ノベライズは、シリーズ累計発行部数70万部超＆TVアニメ・劇場版も制作された「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」や、シリーズ累計75万部を突破し、26年春にTVアニメ化を予定している「春夏秋冬代行者」シリーズの暁佳奈氏が、イラストはMVのイラストを手掛けたイラストレーター・ハナ氏がそれぞれ担当します。
アニメイトにてご購入いただくと、特典として「A4サイズクリアファイル」がもらえますので、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
『絵物語 空腹の怪物』
発売日：2026年6月5日
定価：1,980円（税込）
原作：そらる
作：暁 佳奈
絵：ハナ
『絵物語 空腹の怪物 特装版』
発売日：2026年6月5日
価格：6,380円（税込）
原作：そらる
作：暁 佳奈
絵：ハナ
アニメイト特典：A4サイズクリアファイル
※画像は現在作成中のものです。デザインや色味が変更される可能性があります。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
＜あらすじ＞
あるところに、他者の悲しみでしかお腹を満たせない怪物がいました。空腹に耐えきれず、人里に降りては村を荒らす怪物を鎮めるため、ひとりぼっちの少女が生贄として捧げられることになりました。
「怪物さま、あたしを食べますか」
楽曲「空腹の怪物」では語られなかった、“もうひとつ”の物語――
“後日譚”としてそらるが書き下ろした詩も収録。
■著者紹介
＜そらる＞
1988年、宮城県生まれ。2008年に動画投稿サイトで活動を開始。
Xフォロワー数は151万人超、YouTube登録者数は123万人超、ネットシーンを中心に活躍するアーティスト。TVアニメ『2.5次元の誘惑』第2クールオープニングテーマなど多数の楽曲を手がけており、まふまふとのユニット・After the Rainとしても活動中。22年に、自らの楽曲を題材にした初小説『小説 嘘つき魔女と灰色の虹』を刊行。
＜暁 佳奈＞
KAエスマ文庫『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』でデビュー。
＜ハナ＞
イラストレーター。そらるの楽曲アルバムのキービジュアルやMVイラストを数多く手掛ける。
■権利表記
(c)Soraru, Kana Akatsuki, Hana 2026
■関連URL
『絵物語 空腹の怪物』アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3382596/)
『絵物語 空腹の怪物 特装版』アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3382597/)
『絵物語 空腹の怪物』公式ページ(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000873/)
『絵物語 空腹の怪物 特装版』公式ページ(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001191/)