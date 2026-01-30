YouTube再生回数100万回超!! そらる氏が作詞を手がけた楽曲『空腹の怪物』が、絵物語となり6月5日に発売！ アニメイトでは特典として「A4サイズクリアファイル」がもらえる♪

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、『絵物語 空腹の怪物』および『絵物語 空腹の怪物 特装版』を2026年6月5日に発売いたします。

『空腹の怪物』とは、ネットシーンを中心に活躍するアーティスト・そらる氏作詞の楽曲で、「人の悲しみを喰らうことで生き続ける怪物と、その怪物の生贄として差し出された少女」の物語が描かれています。ノベライズは、シリーズ累計発行部数70万部超＆TVアニメ・劇場版も制作された「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」や、シリーズ累計75万部を突破し、26年春にTVアニメ化を予定している「春夏秋冬代行者」シリーズの暁佳奈氏が、イラストはMVのイラストを手掛けたイラストレーター・ハナ氏がそれぞれ担当します。

アニメイトにてご購入いただくと、特典として「A4サイズクリアファイル」がもらえますので、ぜひチェックしてみてください！

■商品情報

『絵物語 空腹の怪物』

発売日：2026年6月5日

定価：1,980円（税込）

原作：そらる

作：暁 佳奈

絵：ハナ

『絵物語 空腹の怪物 特装版』

発売日：2026年6月5日

価格：6,380円（税込）

原作：そらる

作：暁 佳奈

絵：ハナ

アニメイト特典：A4サイズクリアファイル

※画像は現在作成中のものです。デザインや色味が変更される可能性があります。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

＜あらすじ＞

あるところに、他者の悲しみでしかお腹を満たせない怪物がいました。空腹に耐えきれず、人里に降りては村を荒らす怪物を鎮めるため、ひとりぼっちの少女が生贄として捧げられることになりました。

「怪物さま、あたしを食べますか」

楽曲「空腹の怪物」では語られなかった、“もうひとつ”の物語――

“後日譚”としてそらるが書き下ろした詩も収録。

■著者紹介

＜そらる＞

1988年、宮城県生まれ。2008年に動画投稿サイトで活動を開始。

Xフォロワー数は151万人超、YouTube登録者数は123万人超、ネットシーンを中心に活躍するアーティスト。TVアニメ『2.5次元の誘惑』第2クールオープニングテーマなど多数の楽曲を手がけており、まふまふとのユニット・After the Rainとしても活動中。22年に、自らの楽曲を題材にした初小説『小説 嘘つき魔女と灰色の虹』を刊行。

＜暁 佳奈＞

KAエスマ文庫『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』でデビュー。

＜ハナ＞

イラストレーター。そらるの楽曲アルバムのキービジュアルやMVイラストを数多く手掛ける。

■権利表記

(c)Soraru, Kana Akatsuki, Hana 2026

■関連URL

『絵物語 空腹の怪物』アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3382596/)

『絵物語 空腹の怪物 特装版』アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3382597/)

『絵物語 空腹の怪物』公式ページ(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000873/)

『絵物語 空腹の怪物 特装版』公式ページ(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001191/)