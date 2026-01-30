冬の”アレ”を探せ！Biomeで「カマキリの卵 大捜索2026」開始

株式会社バイオーム

京都大学発のスタートアップ、株式会社バイオームは、同社が開発・運営するいきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」において、クエスト「冬の宝探し！カマキリの卵 大捜索2026」を2026年1月31日（土）0:00より開始します。本クエストは、冬を越えて春に孵化するカマキリの卵に焦点を当て、昆虫観察が難しいとされる冬にも、身近に息づくいきものの生態に目を向けるきっかけを提供します。

「冬の宝探し！カマキリの卵 大捜索2026」概要

泡のようなスポンジ状の卵鞘（らんしょう）に包まれている、カマキリの卵。冬の間、枯草や木の枝などで観察しやすいいきもののひとつです。春の孵化を待つカマキリの卵を、一緒に探してみませんか。

- 開催日：2026年1月31日（土）0:00 - 2026年3月31日（火）23:59- 内容：期間内にカマキリの卵の写真を、アプリ「Biome」内で投稿※対象となるカマキリの卵は、アプリ内のクエスト概要から確認できます。- 対象：アプリ「Biome」のユーザー全員※アプリのダウンロード・アカウント登録はすべて無料です。- 特典：クエスト達成者全員に、カマキリにまつわるBiomeオリジナルグッズをプレゼント。達成時に表示されるバナーをタップして受け取ることができます。

卵の形、色や大きさは、カマキリの種類によって少しずつ異なります。アプリ内のガイドを見ながら、カマキリの卵探しに挑戦してみましょう。

「探す楽しさ」を広げるクエスト機能

Biomeのクエストは、それぞれに設定されたテーマやミッションに沿っていきものを探す機能です。いきもの探しのヒントや見分け方が掲載されており、「いきもの探し、何から始めればいいのかわからない」という方も挑戦しやすい仕組みがあります。



クエストには難易度が設定されており、幅広いテーマのクエストを定期的に配信しています。中でも、2020年4月から毎月開催している「月刊クエスト」は2026年1月に第70回を迎え、長期にわたる継続的な取り組みとして親しまれています。

「普段よく見かける植物の名前が分かったら」

「いつもの道にも、実はいきものがいると気づいたら」



そんな小さな発見の積み重ねが、いきものに興味を持つきっかけとなり、生物多様性の保全への第一歩になるとバイオームは考えています。

アプリ「Biome」について

アプリ「Biome」は、“そこにもきっと、いきものがいる”をコンセプトに、誰でも気軽にいきもの探しを楽しめるプラットフォームとして、2026年現在アプリの累計ダウンロード数は120万を突破、1,000万件以上の生物データが独自の生物分布ビッグデータとして蓄積されています。

※アプリ「Biome」で投稿されたデータは、生物多様性保全のために活用いたします。

※ 希少種の場所は、マップ上では自動的に非公開となります。

アプリダウンロードはこちらから

iOS：App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1459658355



Android：Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.biome.biome

株式会社バイオームについて

「生物多様性の保全を、社会の当然に」を理念に、2017年5月に設立された京都大学発のベンチャー企業。グローバルな生物多様性情報プラットフォームを構築するため、情報収集ツールとして開発された、いきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」を開発・運営しています。ユーザーから寄せられる日々の生物観察情報が、国内最大級のリアルタイム生物分布ビッグデータとして蓄積されています。



ほかにも、生物調査の計画・実施・データ収集・管理を一気通貫で支援する本格的な生物調査支援ツール「BiomeSurvey」や生物多様性可視化サービス「BiomeViewer」などのサービスもご提供しています。