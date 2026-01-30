EBiDAN選抜メンバー18名による＠Loppi・HMV限定グッズ＆カプセルトイ『EBiDAN アンブレラマーカー』の発売が決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶EBiDAN ＠Loppi・HMV限定グッズ 特設ページ：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan202602_goods/(https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan202602_goods/)

このたび、EBiDAN ＠Loppi・HMV限定グッズとカプセルトイ『EBiDAN アンブレラマーカー』の発売が決定いたしました。

EBiDAN ＠Loppi・HMV限定グッズは、冬の休日私服デートスタイルのEBiDAN選抜メンバー18名による全て撮りおろし写真を使用した限定デザインとなっております。2026年2月2日(月)10:00～2026年3月2日(月)23:59の期間、全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV&BOOKS online、HMV店舗（HMV record shopを除く）にて予約受付を行います。

カプセルトイ『EBiDAN アンブレラマーカー』は、vol.1、vol.2でそれぞれ9種類となる全18種類が、HMV15店舗、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートほか、カプセルトイコーナーにて2026年2月20日(金)より順次販売されます。

また、gashacoco（ガシャココ）店舗の池袋、名古屋ゼロゲート、心斎橋BIGSTEPのPOP UPスペースでは、EBiDANのポスターやパネル展示・MV放映などの限定展開も実施いたします。各店無くなり次第終了となりますので、ぜひお近くの店舗へご来店ください！

EBiDAN ＠Loppi・HMV限定グッズ 概要

■販売場所：全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi／HMV&BOOKS online／HMV店舗（HMV record shop除く）

■受付期間：2026年2月2日(月)10:00～3月2日(月)23:59

■お渡し日：2026年5月28日(木)より順次

グッズおよびご購入についての詳細は、以下の各購入ページよりご確認ください。

▶@Loppiでの購入: https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan202602_goods/

▶HMV&BOOKS onlineでの購入:https://www.hmv.co.jp/news/article/260105120/

※本ページは、2026年2月2日(月)10:00よりアクセス可能となります。

▶HMV店舗一覧:https://www.hmv.co.jp/store/list/

※HMV店舗は各店舗の営業時間に準じます。

商品詳細

- フレークシールセット(全1種)／1,800円(税込)サイズ：60mm角内素材：紙推しと過ごす"ときめきのオフタイム"を、貼って楽しむフレークシールです。手帳やスマートフォン、ノートなど、身近なアイテムを自分だけの推し空間に彩ります。※ナスカン付きとなります- 2連チャームキーホルダー(全18種)／各1,800円(税込)サイズ(約)：肖像H80×W40mm角内/名前チャーム40mm角内素材：アクリル推しとの"何気ない幸せな時間"を閉じ込めた2連チャームです。バッグやポーチにつけて、いつでも推しをそばに感じられるアイテムです。- カスタム証明写真風キーホルダー(全18種)／各1,800円(税込)サイズ：H89×W127mm（板状）素材：アクリル/ステンレス推しとの"何気ないひととき"を形にした、カスタム証明写真風キーホルダーです。組み合わせて楽しめる、自分だけの特別な一品に仕上がります。- 推しメンセット(全18種)／各3,600円(税込)2連チャームキーホルダー、カスタム証明写真風キーホルダーをメンバー別にセット。"好き"を一気に揃えられる、満足度MAXの推しメンセットです。

※HMV店舗では「推しメンセット」の販売はございません。各商品を単品にてご注文いただきますようお願い申し上げます。

カプセルトイ『EBiDAN アンブレラマーカー』概要

vol.1、vol.2でそれぞれ9種類となる全18種類が、HMV15店舗、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートほか、カプセルトイコーナーにて2026年2月20日(金)より順次発売されます。

■商品名：EBiDAN アンブレラマーカー（vol.1／vol.2）

サイズ：約35×33mm

価格：1回 500円（税込）

■発売日：2026年2月20日(金)より順次販売

※店舗により販売開始日は異なる場合がございます。

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■取り扱い店舗

・HMV（15店舗）

・gashacoco（ガシャココ）

・ガシャポンのデパート

・その他カプセルトイコーナー

※gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートでは取り扱いのない店舗もございます。

取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2026年1月30日現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-636-006bed10a981fb3934c6ce40f1e3281a.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。

品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

『EBiDAN アンブレラマーカー』発売記念 限定POP展開詳細

『EBiDAN アンブレラマーカー』カプセルトイ発売を記念し、gashacoco（ガシャココ）3店舗のPOP UPスペースにて、EBiDANのポスターやパネル展示・MV放映などの限定展開を実施いたします。

・実施期間：2026年2月20日(金)～2026年2月26日(木)

※期間終了後も、商品の在庫がある限り販売を継続いたします。

・実施店舗

gashacoco 池袋

東京都豊島区東池袋1-41-6池袋菊邑ビル 1F・B1F

gashacoco 名古屋ゼロゲート

愛知県名古屋市中区栄3-28-11名古屋ゼロゲート 1F

gashacoco 心斎橋BIGSTEP

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14心斎橋BIGSTEP 1F

▶EBiDANオフィシャルサイト：https://ebidan.jp/