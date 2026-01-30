3月26日(木) AndTech「再生樹脂の性能最適化と機能向上のための高分子添加剤設計 ～添加剤の適切な選定、特性効果、不純物対策・物性回復の実践技術～」WEBオンラインZoomセミナーを開催予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、再生樹脂について第一人者からなる「再生樹脂の性能最適化と機能向上のための高分子添加剤設計 ～添加剤の適切な選定、特性効果、不純物対策・物性回復の実践技術～」講座を開講いたします。

本セミナーでは、資源・環境負荷低減の観点から樹脂の回収・再生が求められる一方、使用環境による劣化や異物混入、異種材料との複合化により、回収樹脂は元の物性と異なる場合が多い。適切な再生利用には、劣化状態の分析と性能復元のための添加剤処方設計が不可欠である。本講では高分子材料の開発・工業化に長年携わり、樹脂の耐久性や用途特性に精通した講師が、回収樹脂の分析・解析手法、添加剤の選定技術、実用的な物性設計手法、個別の再生樹脂設計等について解説していただきます。

本講座は、2026年3月26日開講を予定いたします。

- Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：再生樹脂の性能最適化と機能向上のための高分子添加剤設計 ～添加剤の適切な選定、特性効果、不純物対策・物性回復の実践技術～

開催日時：2026年03月26日(木) 13:00-17:00

参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f0e9df2-116a-6580-8216-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

- セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

元住友化学 株式会社AndTech 技術顧問 今井 昭夫 氏

- 本セミナーで学べる知識や解決できる技術課程

・樹脂成形品からの材料の回収・再使用

・樹脂材料の劣化・外観特性の変化の要因

・高分子種による劣化・変色・褪色の機構

・高分子材料の劣化防止対策

・再生樹脂の性能・品質の予測

- 本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

- 下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演主旨】

資源エネルギーの節減や地球環境の持続性保持のために、樹脂材料についても使用後の回収・再生樹脂へのリサイクルが求められている。樹脂材料メーカーや樹脂加工製品メーカーにより、樹脂リサイクル技術が開発され、再生樹脂の使用も進展しつつある。ただ、成形品から回収される樹脂は、使用時の環境によっては、光や酸素の影響を受けて劣化変質していたり、或いは樹脂成分以外の物質の混入や、異種材料との複合化などの影響で、元の樹脂材料とは異なる物性を示す場合が少なくない。

変質・劣化の影響を低減するために各種の添加剤が開発されているが、適正な種類・添加量の選定には、変質・劣化状態の分析・解析が必要であり、また性能復元のための添加剤処方設計が必要となる。本講では、回収樹脂の分析・解析手法と各種添加剤の適切な選定技術について解説し、合わせて実用化可能な再生樹脂の物性設計手法についても述べる。

【プログラム】

１．樹脂成形品からの材料の回収・再使用

１-1 分離・分別技術

１-2 混練・アロイ化技術

２．樹脂材料の劣化・外観特性の変化の要因

2-1 高分子の劣化（高分子材料の品質劣化）

2-2 高分子材料の外観特性の変化（化学的変化と物理的変化）

2-3 充填剤・添加剤・配合材料の変化

３．高分子種による劣化・変色・褪色の機構

ポリオレフィン、スチレン系樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル・ポリカーボネート、エポキシ樹脂

４．高分子材料の劣化防止対策

4-1 添加剤・反応試薬による防止策：各種添加剤の選定と所要量

酸化防止剤の機構と所要量、

紫外吸収剤・光安定剤、

難燃剤、帯電防止剤、滑剤、結晶核剤、

4-2 アロイ化・相容化剤による防止策

ブリードアウト防止剤

ABS用耐油性向上剤

５．再生樹脂の性能・品質の予測

5-1 回収樹脂中の添加剤量分析

5-2 再生樹脂の耐候性試験

質疑応答

【講演者の最大のPRポイント】

講師は、化学企業勤務時に各種の新規高分子材料の開発・工業化を担当し、また、退職後はコンサルタントとして、樹脂材料のリサイクル技術についての講演・指導を継続してきた。樹脂の種類毎の耐久性に関する知識や、成形品用途市場毎の要求特性に関する知識や情報の蓄積に基づいて、個別の再生樹脂の設計に関する助言が可能である。

