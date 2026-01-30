ミモレ連載で人気のパリ在住スタイリスト“チャコさん”監修、「スローン」のリブニットをミモレストア別注カラーで発売！

株式会社講談社

このたび、株式会社講談社（本社：東京都文京区）が運営する「mi-mollet STORE（ミモレストア）」では、ミモレの連載「パリで着ること パリを纏うこと」で人気のパリ在住スタイリスト“チャコさん” こと、鈴木ひろこさんとコラボした「スローン」のリブニットが、黒×ネイビーのミモレストア別注カラーで発売となりました。

スローン×チャコさんコラボ バイカラー半袖ポロニットスローン×チャコさんコラボ バイカラー七分袖リブニット

普段からスローンのリブニットを愛用しているチャコさん。今回のコラボでは、半袖ポロタイプと七分袖の２型を製作しました。どちらも黒×ネイビーのシックな配色がさりげなくおしゃれで、ミモレストアこだわりの別注サイズ2.5は、つかず離れずの絶妙なサイジングが着る人を美しく見せてくれる一枚です。

袖口や裾にネイビーのさりげないアクセントほどよいピッチのリブが無地でも豊かな表情に

商品情報

チャコさんが教えてくれたスローン リブニットの魅力

「クラシカルな丸襟のポロニットを少し崩したフェミニンな装いが好き」

今回のベースとなった半袖ポロニットは、3～４年前に購入して、以降パリでもステディなアイテムに。以前スローンで購入したのはベースが黒で襟、袖、裾が白の配色で少し甘めな要素もありましたが、こちらは黒×ネイビーの控えめなコンビネーションは大人の着こなしにも合わせやすいのでお気に入りです。

ポロニットってともするとスポーティになりがちなのですが、これはカジュアルになりすぎない程よいフェミニンさも良いですよね。胸元のボタンは外して、パールのネックレスやコインネックレスの重ね付けなど、少しクラシカルな印象を崩した着こなしもおすすめです。

二の腕を隠してくれる5分袖丈もうれしいポイントです。

【ミモレ別注】スローン×チャコさんコラボ バイカラー半袖ポロニット

販売価格：\33,000（税込）

サイズ：ミモレ別注2.5サイズ

（着丈56cm、身幅48.5cm、

肩幅32.0cm、袖丈28.5cm）

素材：ポリエステル55%、綿45%

選択方法：手洗い可



▼ご購入はこちらから

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0010

「シンプルだけどきれい見え！ カットソー代わりに着たいリブニット」

ずっと愛用しているスローンの七分袖のリブニットは、長袖Tシャツやカットソーなどを持っていない私にとっては、カジュアルなトップスの代わりによく着ているアイテム。

太すぎず細すぎない程よいリブのピッチもとっても好みで、程よいフィット感で体のラインを立体的に美しく見せてくれるのも好きなところ。

クルーネックは首元の詰まり具合も絶妙で、手首が見える七分袖は、華奢さを強調してくれる効果も◎

コットンとポリエステルをほぼ同率でブレンドしたシャリっとした素材はオールシーズン着やすく、ベーシックなデザインで、お仕事からディナーまでどんなシーンにも使える、本当に万能な1枚です。

【ミモレ別注】スローン×チャコさんコラボ バイカラー七分袖リブニット

販売価格：\ 30,800（税込）

サイズ：ミモレ別注2.5サイズ

（着丈59.5cm、身幅41.5cm、

肩幅33cm、袖丈48.5cm）

素材：ポリエステル55%、綿45%

選択方法：手洗い可

▼ご購入はこちらから

https://k2cstore.com/collections/all/products/ml-g-0009

チャコさんが日頃から愛用しているスローンのニット、ミモレストアでも過去３シーズン別注を製作していますが、今回は初のネイビー配色が実現！春先から秋までご愛用いただける、ワードローブに1枚あると活躍すること間違いなしのニットです。

