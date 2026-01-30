京王アートマン オリジナル 京王線柄 お菓子ギフト 販売

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/



京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、２月１日（日）より京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店・府中店・高幡店・アートマン アートマン 多摩センター店にて京王アートマン オリジナル 京王線柄 お菓子ギフトを販売しております。京王アートマンでしか買えないオリジナル商品です。


※数量限定のため、なくなり次第終了


※店舗により取り扱い商品は異なります　




今年もかわいい京王線柄のお菓子が出来ました。


2000系のかわいい仲間「にこちゃん」が初登場！


アートマンでしか買えないオリジナル商品です。


販売商品




京王線 けい太くんせんべい

にこちゃん


けい太くん


しんごくん


各180円（税込）









京王線 キャンディ

けい太くん&にこちゃん フレンドキャンディ


しんごくん&にこちゃん フレンドキャンディ


電車（5000系）キャンディ


電車（9000系）キャンディ


駅名標キャンディ
各600円（税込）



すべてストロベリー味






京王線＆駅名標 DECOチョコ

チョコ９個入


990円（税込）






京王線 チョコマシュマロ
京王線 けい太くんフレンドチョコマシュマロ

チョコマシュマロ6個入


各650円（税込）







京王線×東京コヤノ堂
東京風アンダカシ―

塩キャラメル


ハニーバター


のりマシマシ！本気のり塩



22g


各480円（税込)







京王線 けい太くんフレンドクッキー

クッキー４枚入


650円（税込）



2000系にこちゃんが仲間入り





販売店舗


京王アートマン：聖蹟桜ヶ丘店・府中店・高幡店


アートマン アートマン：多摩センター店



※数量限定のため、なくなり次第終了


※店舗により取り扱い商品は異なります



京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。


文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。


地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。