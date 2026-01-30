大人気のファットバイクブランドBRONXから、使い勝手最高な折りたたみ電動アシスト車「Flextrackフレックストラック」が新登場!!

株式会社エムプランニング畳めるミニファットバイク「フレックストラック」

レインボービーチクルーザー、ブロンクスサイクルスのレインボープロダクツジャパン人気ではファットバイクブランドBronx から「Flextrackフレックストラック」がデビューします。

タウンで、アウトドアで様々なシーンで活躍する折りたたみ電動アシスト自転車BRONXフレックストラック。コンパクトに収納できて、走りは豪快。マルチパーパスビークルとして豊富なオプションから貴方だけの一台を作っていただけます。

走りを支える高出力36V 350Wモーター、快適なサスペンション

電動アシストのユニットは36V 10アンペアのバッテリーに強力350Wモーターを組み合わせ、航続距離80km以上を実現しました。フレックストラックは開発当初より「遊びの道具(ギア)」として高い汎用性を持たせるよう開発されました。どんなところへも行けるタフな20x3.0ブロックタイヤを装着し悪路での走破性を高め、フロント・サスペンションと相まって走る道を選びません。

マルチパーパスビークルならではの豊富なオプションパーツ

様々なライフスタイルに対応すべく豊富なオプション群を構成してまいります。

フロントキャリア、フロントバスケット、リアバスケットはもちろん、明るい大型ライト、テールランプ、さらにチャイルドシートはHamax製カレス、チャイルドシートには必須のダブルスタンドなどすでに多くのカスタムパーツをご用意。さらにサーフボードキャリア、フィッシング用ロッドホルダー、ペットキャリーなどさまざまなオプションパーツを開発してまいります。

高い機能性と先進のファッション性を兼ね備えたBronxブランドならではの４カラー展開

気になるカラー展開は４色、定番のマットブラック、海に日が沈んだ直後の緋色をイメージしたベルベットダスク、湘南の砂の色を思わせるグレー系のショアライン・サンド、深い海を思わせるディープサージ、とシックでおしゃれなカラーを揃えました。また、塗装には高価なカチオン粒子塗装を採用。美しい色艶をいつまでもお楽しみいただけます。

商品名／価格

ブロンクス「フレックストラック」

カラー／ミッドナイト・トレンチ(黒系)、ベルベット・ダスク(緋色系)、ショアライン・サンド(ベージュ系)、ディープ・サージ(紺系) 全４色

全色共通 税抜上代148,000円

レインボープロダクツジャパン

神奈川県 藤沢市 城南4-5-22

電話(代表)0466-47-8885

https://bronx-flextrack.com/