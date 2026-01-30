『蒼蘭訣』魔王役で大ブレイクしたワン・ホーディーの最新作！中国ドラマ「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」のDVD-BOX発売＆配信開始決定！コメント付きの日本版予告を初公開！

株式会社ポニーキャニオン

中国で配信直後から高い人気を集め、Weiboが主催するドラマ授賞式では2025年最も影響力のある作品に輝いた「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」が、ついに日本でDVD-BOX発売＆デジタル配信されることが決定した。

また主役のワン・ホーディーが日本の視聴者に向けて寄せたコメントから始まる日本版予告も本日初公開となる。

(C)2024 New Classics Television

爆発的ヒットを記録したウェブ小説を原作とし、配信前から映像作品としても高い注目を集めていた本作。 異世界転生、古装アクション、宮廷謀略、推理、恋愛、ファンタジーといった人気要素が多数盛り込まれているが、それらをコメディの味付けでまとめることによって新感覚の時代劇が誕生した。

(C)2024 New Classics Television(C)2024 New Classics Television

本作の魅力のひとつは、「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」の魔王役で大ブレイクしたワン・ホーディーの多彩な演技。

「浮図縁～乱世に咲く真実の愛～」「始まりは君の嘘」で、圧倒的なビジュアルと極上のツンデレ演技を披露し視聴者を魅了し続けている彼が 、本作では一転、笑顔を振りまきながら整った目鼻立ちを自在に崩す豊かな表情と、柔軟で躍動感あふれる振り切った演技を披露。その一方で、シリアスな場面では洗練された佇まいを見せ、そのギャップも大きな話題となっている。共演したベテラン俳優のリウ・イージュンも「（俳優デビューから）たった5年でここまで自然な演技ができるとは、素晴らしい俳優だ」と絶賛。その結果、彼が演じた許七安は、テレビドラマのキャラクター人気ランキングで1位を獲得している。

(C)2024 New Classics Television

DVD-BOX1の発売は4月8日、BOX2は5月13日、BOX3は6月3日と続き、各配信サービスでも順次配信開始予定だ。BOX3に収録予定の特典映像は、日本版予告に使用されたコメント動画の他、メイキング映像やオリジナル版の予告映像等、作品の世界観を存分に楽しめる内容となっている。

また、各販売店では多種多様なオリジナル購入特典も手に入るので、詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

■中国ドラマ『大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―』公式サイト：

https://www.welovek.jp/daihou/

■日本版予告編＜初公開＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZZYN5eA9Zlw ]

■配信情報

各配信サービスにて順次配信開始

■商品情報

2026年4月8日(水)

・レンタルVol.1～7（PCBG-73791～PCBG-73797）

・DVD-BOX1(7枚組/1～14話収録/17,600円（税込）/PCBG-61951)

封入特典：リーフレット(ワン・ホーディー ソロカット、その他場面写真掲載)

2026年5月13日(水)予定

・レンタルVol.8～14（PCBG-73798～PCBG-73804）

・DVD-BOX2 (7枚組/15～28話収録/17,600円（税込）/PCBG-61952)

封入特典：リーフレット (メインキャストを含むクランクアップ＆場面写真掲載）

2026年6月3日(水)予定

・レンタルVol.15～20（PCBG-73805～PCBG-73810）

・DVD-BOX3 (6枚組/29～40話＋特典映像収録/17,600円（税込）/PCBG-61953)

特典映像：ワン・ホーディー コメント動画、メイキング、本国版予告編、日本版予告編

封入特典：リーフレット(作品登場人物相関図収録）

2024年/中国/全40話/全20巻/日本語字幕収録

■法人別オリジナル特典

＜Amazon＞ 各BOX購入者：L判ブロマイド10枚セット

＜アニメイト＞

各BOX購入者：ミニフォト3枚セット（86mm×54mm）

全BOX購入者：アクリルスタンド（200mm×100mm）＋ロングフォト2枚セット（150mm×50mm)

＜楽天ブックス＞

各BOX購入者：L判ブロマイド5枚セット

BOX3のみ：＋アクリルフォトフレーム

詳細はこちら→https://www.welovek.jp/daihou/

発売元：ポニーキャニオン/ポリゴンマジック 販売元：ポニーキャニオン

(C) 2024 New Classics Television

■作品情報

〈あらすじ〉

不動産会社の営業担当として働く楊凌。ある日、同僚と訪れた推理ゲームの店で意識を失い、気がつくと古代王朝「大奉」の捕吏・許七安として転生していた。しかも目覚めたのは牢の中。許七安の叔父が税銀盗難の容疑者となり、一族が皆捕らえられていたのだ。推理小説ファンでかつて警察官を志していた楊凌は、現代の知識と推理力を駆使し、事件の真相を暴いていく。一族を救った彼は、やがてその能力を警備警察機関「打更人」の首領・魏淵に認められ、打更人の一番下の階級である「銅鑼」として迎えられることに。だが治安維持は彼らの表の顔にすぎなかった。打更人になった許七安はやがて国を揺るがす勢力に立ち向かっていくのだが…。

〈キャスト〉

ワン・ホーディー（王鶴棣）「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」 「浮図縁～乱世に咲く真実の愛～」

ティエン・シーウェイ(田曦薇)「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」「星から来た猫将軍」

リウ・イージュン（劉奕君）「燕雲台-The Legend of Empress-」「扶揺(フーヤオ)～伝説の皇后～」

イエン・ズードン（晏紫東）「30女の思うこと～上海女子物語～」

ユエ・ヤン（岳暘）「与鳳行」「大理寺日誌～謎解く少卿には秘密がある～」

チャン・シャオチェン(張暁晨)「千古の愛、天上の詩」「風起隴西 -SPY of Three Kingdoms-」

マオ・シャオフイ(毛暁慧) 「双花伝 ～運命を分かつ姉妹～」

ファン・シュアイチー（范帥蒅）「風の吹く場所へ ～love yourself～」

リウ・メイハン（劉美含）「恋鏡 ～双つの魂、焦がれし姫～」

チャン・ミャオイー（張苕怡）「あの日の君と」『紅楼夢～運命に引き裂かれた愛～』

〈スタッフ〉

原作：売報小郎君「大奉打更人（原題）」

統括プロデューサー：リウ・ウェンヤン（劉聞洋）「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」

プロデューサー：ガオ・ユエン（高遠）「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」

アクション監督：ワン・チョン（王程）「風起隴西 -SPY of Three Kingdoms-」

脚本：ヤン・ユーチェン（楊雨晨）「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」

監督：ドン・コー（蠟科）「与鳳行」「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」

■■「WE LOVE K」公式HP■■

https://www.welovek.jp/



■■「WE LOVE K」公式SNS■■

YouTube：https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp

X： https://twitter.com/ponycanyon_kdp

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1(https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1)

Instagram(Cdrama): https://www.instagram.com/cdrama_ponycanyon

LINEスタンプ：https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja