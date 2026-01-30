キム グニル選手 完全加入のお知らせ
株式会社ザスパ
【移籍】【キム グニル選手コメント】
「皆さん、こんにちは！ 私は2026年からザスパ群馬に合流することになったキム グニルと申します。 ザスパ群馬という名門クラブに加入することができて光栄ですし、このチームの一員としてJ2昇格を目指し、チームに役立つ選手になれるように最善を尽くします。多くの応援と関心をお願いします。これからもよろしくお願いします」
このたび、2025シーズンに韓国のTNT FCに所属しておりましたキム グニル選手の加入が決まりましたので、お知らせいたします。
キム グニル Kim Gun ll（金君佚）
【移籍】
完全加入
【ポジション】
DF
【生年月日】
2002年12月6日（23歳）
【出身地】
韓国
【身長/体重】
190cm/85kg
【経歴】
慶熙（キョンヒ）中学校→高陽（コヤン）高校→Goal Club U18→Jeonju Electrical University→Gangneung Citizens FC→Yangju Citizens FC→城南（ソンナム）FC→Yeoju FC→TNT FC
