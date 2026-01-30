CGとファッションの今とこれからを知る1週間のイベント『CGWORLD Fashion Week』2月9日からYouTubeにてオンライン配信！

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/）は、2026年2月9日（月）から15日（日）まで、「CGWORLD Fashion Week」を開催します。

詳細を見る :https://cgworld.jp/special/fashion-week/vol1/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw

CGWORLDは、2月10日発売の『CGWORLD vol.331「デジタルファッション制作ハンドブック2026」』に連動して、CGとファッションの“今”と“これから”を多角的に伝えるオンラインイベント「CGWORLD Fashion Week」 を開催します。

本イベントは、3DCGとファッションが交差する、1週間のスペシャルイベント。



業界動向や最新事例をきっかけに、バーチャルとリアルの両面から、今まさに生まれつつある新たなファッションカルチャーを見つめていきます。

登壇企業には、サンリオ、and ST、ケイ・ウノなどが参加。

VRChatをはじめとしたバーチャル空間におけるデジタルファッションの取り組みから、リアルな服づくり・ジュエリー制作の現場で進むCG活用まで、多様な視点から3DCGとファッションの可能性を掘り下げます。

3日目には、『Marvelous Designerネクストレベル ドレス／着物／ゲーム衣装のデザイン発想から魅せ方まで』の著者によるMarvelous Designerのハンズオンイベントを開催。さらに最終日は人気イラストレーター4名が講師として登壇する有料イベント『Fashion Illustration Labo ファッションイラストラボ』を実施します。

ファッションに関わるすべての人にとって、業界情報を知るだけでなく、技術的にも学びのある1週間となっています。

■タイムテーブル

Day1

・キャラクターをCG世界でも“まとう”時代へ サンリオが挑む、バーチャル×ファッションの新体験（登壇者：サンリオ）

・Coming Soon

Day2

・Coming Soon

Day3

・『Marvelous Designerネクストレベル』刊行記念 著者が解説！ワンランク上のデザイン発想・魅せ方とは？（登壇者：齋木 有希子、高橋 真理）

・『Marvelous Designerネクストレベル』著者が教える！「リボン」で学ぶ、魅せ方のテクニック（講師：齋木 有希子、高橋 真理）

Day4

・ケイ・ウノが語る、ZBrushで進化するオーダーメイドジュエリー製作（登壇者：ケイ・ウノ）

Day5

・メタバース→リアル→メタバース and STが切り拓く、アパレルの新たな購買体験（登壇者：and ST）

・Coming Soon

Day6

・毎日世界で1.5億人が遊ぶRoblox 良質なアイテム制作から出品まで！服づくりの極意とは（登壇者：harmony）

Day7

・Fashion Illustration Labo ファッションイラストラボ（講師：急行2号、ふるり、miya(ミヤマアユミ) 、nowri ※有料講座）

※YouTubeにて無料配信。一部申込が必要です。（Day7は有料）

※Coming Soonは近日中に公開

■申込必須のイベント

Day3 『Marvelous Designerネクストレベル』著者が教える！「リボン」で学ぶ、魅せ方のテクニック

『Marvelous Designerネクストレベル』著者の齋木 有希子 氏、高橋 真理氏が、書籍でも取り上げている「リボン」の作り方をレクチャーします。

Marvelous Designerを使った服作りで、ワンランク上のクオリティを目指したい方にとっては、ファッションCGを手掛けるプロの2人の講義を受ける貴重な機会。ぜひ一緒にトライしましょう！（リアル・オンライン両方で実施）

対象：Marvelous Designerを触ったことのある方、Marvelous Designerで制作するCGのクオリティをあげたい方

Day7 『Fashion Illustration Labo ファッションイラストラボ』

詳細・申込はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/0211_fw_mdnextlevel/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw_handson

「おしゃれに描けない」「もっと魅力的に描きたいけど、何をどう変えればいいかわからない」そんな悩みを解決するため、人気イラストレーターが服の描き方だけでなく、“表現するための考え方”を徹底解説。

服や小物の着眼点、ポーズや色使いの判断軸、観察を自分のスタイルに落とし込む方法を学び、ワンパターンを脱却して個性を磨くファッションイラストイベント。

■詳細

開催日時：2026年2月15日（日）11：00 ～ 17：40

講義時間：各セッション70分

アーカイブ配信：あり

※期間限定

※アーカイブ配信は開催後、1週間以内にご登録メールアドレスへ配信します

Ticket：\4,400(税込)

詳細・申込はこちら :https://cgworld.jp/special/fashion-week/vol1/event/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw_fll

CGWORLD vol.331「デジタルファッション制作ハンドブック2026」

服づくりの基本知識から、Marvelous Designerユーザー必見のTIPS、VRChat・ゲーム・ライブなどの制作事例まで、リアリティある衣服表現のノウハウが詰まった全56ページの大特集をお届け。

詳細を見る :https://cgworld.jp/flashnews/cgw331-pr.html?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw_cgw

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/215_1_cd30203ea222648acba06d689b439657.jpg?v=202601310221 ]詳細はこちら :https://cgworld.jp/special/fashion-week/vol1/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw

・ボーンデジタルとは

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp