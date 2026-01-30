圧倒的開放感を追求した新たな密閉型ヘッドホン「DX4000 CL」
国内オーディオメーカー株式会社final（代表：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）は、密閉型ヘッドホン「DX4000 CL(https://final-inc.com/products/dx4000cl-jp)」を2026年1月30日（金）より予約開始、2026年2月6日（金）より発売いたします。
＜密閉型で実現する新たな「開放感」＞
密閉型ヘッドホンでは構造上、開放的な音を作ることが難しく、音の抜け感が不足することで閉塞感を感じさせることがありました。
本製品では、厚さ30mmの極厚低反発イヤーパッドを採用し、ドライバーと耳との距離を十分に確保。さらに、歪みの少ないドライバーと不要な共振を抑え込む内部構造を融合することで、密閉型であることを忘れさせる圧倒的な開放感を実現しています。
＜和紙とカーボンのコンポジット振動板DU搭載＞
内部損失の高さと軽量性を兼ね備えた素材として、古くからスピーカーの振動板には紙が多く採用されてきました。本製品では、和紙にカーボンを配合して強度を高めた特殊素材を振動板に採用。さらに、振動板がスムーズに動作するよう、エッジ部に溝のない「フリーエッジ構造」を取り入れました。また、ドライバーを固定するフロントプレートには、軽量かつ剛性の高いガラス強化特殊樹脂を使用しています。 これらの技術により、動作性に優れ、歪みの少ないドライバーユニットを実現しました。
＜不要な共振を抑え込む「リアディフューザー・アレイ構造」＞
ドライバーの背面空間には、独自技術「リアディフューザー・アレイ構造」を搭載しました。 間隔や形状の異なる細かなリブ（拡散板）を配置することで、内部に平行面を作らないよう設計。これにより音の反射を拡散させ、ハウジング内部の不要な共振を効果的に抑え込みます。
＜長期的な使用のための修理可能な構造＞
永くご使用いただくため、接着剤も極力少量での使用に抑え、ハウジングはOリングと精密ネジによる組み立てによる修理可能な機構設計を実現しました。
＜快適な装着感を実現する低反発イヤーパッド＞
合成皮革と低反発素材を使用した厚さ30mmの新開発イヤーパッドは、高い密閉性に加え、快適な装着感にも優れています。イヤーパッドは工具不要で交換が可能です。また、ヘッドバンドとハウジングを繋ぐハンガー部分は、軽量でありながら、航空機にも使われるほど極めて高い強度を持つ「超々ジュラルミン」を採用しました。
＜finalオリジナル「シルバーコートケーブル」付属＞
信号の伝送速度を追求したオリジナルのシルバーコートケーブルは、信号のロスを最小限に抑えることで音の消え際まで描き出す繊細な響きと、クリアな解像感を引き出します。本製品には4.4mm/2mを同梱しています。
＜皮脂や指紋がつきにくいシボ塗装仕上げ＞
本体表面はシボ塗装仕上げとなっておりますので、皮脂や指紋が付きにくく、汚れも気になりません。
＜4.4mm to 6.3mmの変換アダプターを同梱＞
4.4mm to 6.3mmの変換アダプターをサンプルとして同梱いたしました。
finalの密閉型ヘッドホン「DX4000 CL(https://final-inc.com/products/dx4000cl-jp)」をぜひお買い求めください。
【DX4000 CL】
DX4000 CL
◎特長
- 密閉型で実現する新たな「開放感」
- 和紙とカーボンのコンポジット振動板DU搭載
- 不要な共振を抑え込む「リアディフューザー・アレイ構造」
- 長期的な使用のための修理可能な構造
- 快適な装着感を実現する低反発イヤーパッド
- finalオリジナル「シルバーコートケーブル」付属
- 皮脂や指紋がつきにくいシボ塗装仕上げ
- 4.4mm to 6.3mmの変換アダプター同梱
◎スペック
- 筐体：樹脂
- ドライバー：ダイナミック型
- ケーブル：シルバーコートケーブル（インプット：4.4mm/5極、アウトプット 3.5mm/2極）
- 感度：96dB/mW
- インピーダンス：37Ω（1kHz）
- 質量：375g
- コード長：2m
◎付属品
着脱式ケーブル（シルバーコートケーブル 4.4mm/2m）、4.4mm to 6.3mm変換アダプター
◎販売価格
128,000円（税込）
◎予約開始
2026年1月30日（金）
◎発売日
2026年2月6日（金）
◎取り扱い
final公式ストア（WEB）、全国の家電量販店、イヤホン・ヘッドホン専門店 等
◎製品ページ
https://final-inc.com/products/dx4000cl-jp
株式会社final
finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。
再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。
公式HP：https://final-inc.com/
X：https://x.com/final_audio
Instagram：https://www.instagram.com/final_audio/
YouTube：https://www.youtube.com/@final_LIVE