yutori、韓国ブランド「SATUR (セター)」の関西エリア初店舗を2/27(金)よりルクア大阪にオープン

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892 / 以下 yutori）は、2/27(金)より、韓国で絶大な人気を誇るブランド『SATUR / 以下 セター』の関西エリア初の常設店舗を「ルクア大阪」に新規オープンすることをお知らせいたします。

常設店舗のデザインは、SATUR（セター）の持つアイデンティティを継承しつつ、土曜日のリラックスした穏やかな感性を体感できる空間に仕上げています。店内には、ブランドを象徴する、日常的に着用できるオールデイラインや多彩なグラフィックデザインをはじめ、SATURDAYのカラフルな魅力を一人ひとりの好みに合わせて提案するアイテムを展開します。

さらに、26SSシーズンの最新コレクションまで幅広くラインアップし、関西エリア初となる限定ノベルティもご用意しており、ご来店いただいたお客様にはノベルティキャンペーンをはじめとする特別なプロモーションも展開いたします。

<SATUR(セター)出店概要>

- オープン日：2026年2月27日(金)- 場所 : 大阪府大阪市北区梅田3丁目1番3号 大阪ルクア 7F- 営業時間 : 10:30-20:30- URL : https://www.lucua.jp/information/- 公式 Instagram : https://www.instagram.com/satur.japan/

※最新作の詳細内容やプロモーション情報はSNSで確認できます。



<来場者限定ノベルティ>

実施内容：

１. 購入者限定、先着50名様に SATUR Original Reusable bagをプレゼント。

２. \15,000(税込)以上お買い上げのお客様に、先着で大阪限定SATUR Original Pin Badgeをプレゼント。

先着・お買い上げ条件を満たせば、オリジナルアイテムを手に入れるチャンス。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

■ SATUR

SATUR「土曜日をプレゼントしよう」というスローガンをもとに、2020年にローンチしたコンテンポラリーブランドです。ブランド名である「SATUR」は、"SATURDAY（土曜日）"から生まれ、 土曜日のゆったりとした穏やかな感性を表現したスタイルを展開しています。個人の好みに合った"土曜日の多様な魅力”で人気を博している。

公式サイト : https://satur-jp.com/

JP Instagram：https://www.instagram.com/satur.japan

KR Instagram：https://www.instagram.com/satur_official

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『HTH』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は290万人（2025年12月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で57店舗（2025年12月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：satur.pr@yutori.tokyo