俳句・短歌を志す新人の登竜門　第71回角川俳句賞・角川短歌賞 贈呈式を開催！

公益財団法人 角川文化振興財団（理事長・船津康次）は、2026年1月30日（金）、埼玉県所沢市の角川武蔵野ミュージアムにおいて、「第71回角川俳句賞・角川短歌賞」 の贈呈式を執り行いました。

第71回角川俳句賞・千野千佳氏（前列中央左）、角川短歌賞・船田愛子氏（前列中央右）、船津康次理事長（前列左端）、角川歴彦名誉会長（前列右端）、中列左より選考委員・対馬康子氏、仁平勝氏、松平盟子氏、中川佐和子氏、若山高一常務理事、後列左より鈴木義隆事務局長、選考委員・岸本尚毅氏、小澤實氏、坂井修一氏、藪内亮輔氏、伊藤良平専務理事



今回の贈呈式には、受賞者と各賞の選考委員、関係者42名が出席しました。

各賞の受賞作は、下記の通りです。

◎第71回角川俳句賞 千野千佳（ちの ちか）氏 「愛嬌」50句

◎第71回角川短歌賞 船田 愛子（ふなだ あいこ）氏 「雪の影」50首

式典では、弊財団の船津康次理事長が受賞の2名に贈賞を行いました。

各賞の選考委員を代表して、角川俳句賞は小澤實氏、角川短歌賞は坂井修一氏がそれぞれ 選評を発表された後、続いて受賞者が受賞の喜びの言葉を述べられました。

第71回角川俳句賞 千野千佳氏第71回角川短歌賞 船田愛子氏

受賞概要

◎第71回角川俳句賞（角川『俳句』 2025年11月号にて発表）

千野千佳（ちの ちか）氏 「愛嬌」（50句）

［表 彰］ 賞状・記念品（万年筆）、ならびに副賞30万円

［選考委員］ 小澤實・岸本尚毅・対馬康子・仁平勝（敬称略）

◎第71回角川短歌賞（角川『短歌』 2025年11月号にて発表）

船田愛子（ふなだ あいこ）氏 「雪の影」（50首）

［表 彰］ 賞状・記念品（万年筆）、ならびに副賞30万円

［選考委員］ 坂井修一・中川佐和子・松平盟子・藪内亮輔（敬称略）

＊「角川俳句賞」「角川短歌賞」とは

1955年に角川書店が俳壇・歌壇の新人発掘の顕彰事業として創設。俳句・短歌を志す者の登竜門とされる。

■角川文化振興財団について

角川文化振興財団は「わが国の文化の振興に寄与する」という財団の設立目的実現のために、文芸の成果に対する顕彰、文芸に関する出版、文芸の研究や著述の刊行への助成、映画芸術振興に関する助成、また文芸・映画資料の収集・保存・展示等、様々な事業を行っております。

