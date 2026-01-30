こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【丹青社ニュースレター2026.1】＜1月のコラム更新情報＞
株式会社丹青社が2025年4月に開設したウェブメディア『丹青ノオト』。毎月の更新情報をニュースレターでお伝えいたします。
▼1月の新規コラムはこちら▼
2026.1.29
【Archives.】くらすわの森- Designer 上垣内泰輔 -
「くらすわの森」
長野県駒ヶ根にオープンした、養命酒製造株式会社が考える「すこやかさ」をテーマに、森の四季を感じていただきながら、「すこやかな時間」を過ごしていただける施設です。
デザインを手がけた丹青社デザイナー上垣内泰輔が、クリエイティブな視点から空間の魅力とデザインについて語ります。
コラム記事はこちら
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/archives_https-www-tanseisha-co-jp-resource-archives_clasuwanomori
2026.1.9
空間づくりをコアに、自身の興味と領域を広げていく −スキをシゴトに！ #1−
「仕事を楽しむ」をバリューの一つに掲げる丹青社では、個性豊かな趣味を持つ社員が多く活躍しています。インタビューシリーズ「スキをシゴトに！」では、自身の好きなものや得意なことを仕事につなげ、領域を拡張している社員にクローズアップ。第1弾となる本記事では、ゲーム好きで知られるデザイナーの中井に話を聞きました！
コラム記事はこちら
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/ss1
https://digitalpr.jp/table_img/2871/127458/127458_web_1.png
※ニュースレターに掲載された内容は掲載⽇現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
【ニュースレター・コラムサイトに関するお問い合わせ】
［会社名］株式会社丹青社
［部署名］経営企画センター 広報室
［担当者名］石綿、寺戸
［TEL］03-6455-8115
［Email］pr-staff@tanseisha.co.jp
関連リンク
丹青ノオト
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote
▼1月の新規コラムはこちら▼
2026.1.29
【Archives.】くらすわの森- Designer 上垣内泰輔 -
「くらすわの森」
長野県駒ヶ根にオープンした、養命酒製造株式会社が考える「すこやかさ」をテーマに、森の四季を感じていただきながら、「すこやかな時間」を過ごしていただける施設です。
コラム記事はこちら
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/archives_https-www-tanseisha-co-jp-resource-archives_clasuwanomori
2026.1.9
空間づくりをコアに、自身の興味と領域を広げていく −スキをシゴトに！ #1−
「仕事を楽しむ」をバリューの一つに掲げる丹青社では、個性豊かな趣味を持つ社員が多く活躍しています。インタビューシリーズ「スキをシゴトに！」では、自身の好きなものや得意なことを仕事につなげ、領域を拡張している社員にクローズアップ。第1弾となる本記事では、ゲーム好きで知られるデザイナーの中井に話を聞きました！
コラム記事はこちら
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/ss1
https://digitalpr.jp/table_img/2871/127458/127458_web_1.png
※ニュースレターに掲載された内容は掲載⽇現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
【ニュースレター・コラムサイトに関するお問い合わせ】
［会社名］株式会社丹青社
［部署名］経営企画センター 広報室
［担当者名］石綿、寺戸
［TEL］03-6455-8115
［Email］pr-staff@tanseisha.co.jp
関連リンク
丹青ノオト
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote