À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤¬2·î23Æü¤Ë¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¸þ¤±¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ ¡½ ¿·Ç¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë°ìÂÁá¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å
À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¸þ¤±¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¹¥¤¡Ù¤ò¸ì¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿³Ø¤ÓÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºß³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ä¶µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£»ÖË¾³ØÉô¡¦³Ø´Ä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»öÁ°Í½ÌóÀ©¡£
¡¡À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¡ÖÁí¹çÊ¸²½³ØÉô¡×¤È¡ÖÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¡×¤Î2³ØÉô¤ò¿·Àß¡£¤Þ¤¿2027Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ö¸ø¶¦ÁÏÂ¤³Ø´Ä¡×¡Ê²¾¾Î¡¦ÀßÃÖ¹½ÁÛÃæ¡Ë¤Î³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¹¥¤¡Ù¤ò¸ì¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿³Ø¤ÓÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¸ì³Ø¤ä²»³Ú¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢·Ý½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¹¥¤¡×¤Ê¤â¤Î¡¢´Ñ¸÷¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æºß³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤ËÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂç³Ø¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤«¤ò¶µ°÷¤¬¾Ò²ð¡£¡Ö¹¥¤¡×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í»¡¤·¡¢ÎÎ°è²£ÃÇ·¿¤ÎÉý¹¤¤³Ø¤Ó¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ã¡Ö¹¥¤¡×¤ÎÎã¢ä
³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡¡ÊInstagram¡Ë
³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¢¡ÊInstagram¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢¡¼¤È¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼Â»Ü¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥É¤Ç¡¢½×¹©¤«¤é100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎËÜ´Û¡ÊµìÅçÄÅ²ÈËÜÅ¡¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶µ¼¼¡¦¿Þ½ñ´Û¡¦¿©Æ²¡¦¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î³ØÆâ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Æþ»î²Ý¤Î¿¦°÷¤¬Æþ»îÀ©ÅÙ¤ä¾©³Ø¶â¤Ê¤É³ØÀ¸À¸³èÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¶µ°÷¤¬³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢ºß³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö»ä¤Î³Ø¤Ó¡õ¥¥ã¥ê¥¢¾Ò²ð¡×¤ò¼Â»Ü¡£ºß³ØÀ¸¤¬4Ç¯´Ö¤Î³Ø¤Ó¤ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¡¢½¢¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë13:00¡Á16:00
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û¡¡À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ3-16-21¡Ë
¡Ú¿½¡¡¹þ¡Û
¡¡²¼µURL¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¡¡https://www.ocans.jp/seisen-u/schedule?fid=jts1suyh
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Û
¡¦13:00¡Á15:00¡¡³Ø¤ÓÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡Á¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸ì¤í¤¦¡ª¡Á
¡¦13:15¡Á14:00¡¡ºß³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö»ä¤Î³Ø¤Ó¡õ¥¥ã¥ê¥¢¾Ò²ð¡×¡ÊÊÝ¸î¼ÔÂÐ¾Ý¡Ë
¡¦13:00¡Á16:00¡¡¸ÄÊÌÁêÃÌ¡ã³Ø¤Ó¡¦Æþ»î¡ä
¡¦13:30¡Á16:00¡¡ºß³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢¡¼
¢¨¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¡£
¢¨¿Þ½ñ´Û¤ò³«Êü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ê½ñ²ÝÄøÍú½¤¼Ô¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤Ë¸«³Ø²ÄÇ½¡£
¢¨¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÇäÅ¹¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¥°¥Ã¥º¤äÊ¸Ë¼¶ñ¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢À¶Àô¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤ä¥±¡¼¥¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£
¢¨¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡ü¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò»²¾È¡£
¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/admissions/event/opencampus/20260223.html
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³Ø¤ÓÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤äÆþ»îÂÐºö¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ê¼õÉÕ¤ÇÇÛÉÛ¡Ë¤ËÅ½¤ë»²²Ã¥·¡¼¥ë¤¬¤â¤é¤¨¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î³èÆ°µÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢¨½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿Êý¤Î¤ß¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¡¦¹ÊóÉô¡¡¹Êó²Ý
µÜß· ÌïÀ¸
TEL¡§03-3447-5551
FAX¡§03-5421-3469
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
