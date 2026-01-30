講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】『輝く講演会・講師に贈る【スピーカーズアワード2026】』を掲載
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340434/images/bodyimage1】
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）で、2026年1月30日に『輝く講演会・講師に贈る【スピーカーズアワード2026】』を掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/feature/award2026/
2025年に講師講演会やトークショーなどで、特にご好評を頂いた講演会講師の皆様を表彰させていただく【スピーカーズアワード2026】。
主催者様からの反響が大きかった講演会や、聴講された来場者様のアンケートで感動の声が寄せられたお話などをもとに、今回は7つの分野で選出いたしました。
当社が2026年、特にオススメするイチオシの講師陣です。
講演依頼のスピーカーズでは、「スピーカーズアワード」の他に「月間お問い合わせランキング」、半年毎の「半期ランキング」で人気の講師を紹介しています。
これらのアワードやランキングにより、講演会、セミナー、各種イベントをご企画されるお客様の講師選定に大いに参考にしていただけると考えています。
配信元企業：株式会社タイム
