変電所オートメーション市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月22に「変電所オートメーション市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。変電所オートメーションに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
変電所オートメーション市場の概要
変電所オートメーション市場に関する当社の調査レポートによると、変電所オートメーション市場規模は 2035 年に約 777億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 変電所オートメーション市場規模は約 384億米ドルとなっています。変電所オートメーションに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 7.15% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、変電所オートメーション市場のシェア拡大は、送電網の急速な近代化とオートメーションによるものです。効率性の向上と安定した電力供給への需要の高まりが、変電所オートメーションシステムの導入を促進しています。
変電所オートメーションに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/substation-automation-market/107913
変電所オートメーションに関する市場調査によると、急速な都市化と世界各国でのスマートシティ構想の増加により市場シェアが拡大すると予測されています。これらの要因は、送配電網や変電所における先進技術の導入を促進するでします。変電所オートメーションは、電力の円滑な供給、予知保全、およびエラーの削減を支える重要な技術革新の一つです。
しかし、ハードウェア、システム統合、ネットワーク通信、ソフトウェアプラットフォーム、センサー、およびIED（インテリジェント電子機器）には多額の初期投資が必要となります。そのため、価格に敏感な多くの経済圏では導入が困難であり、市場拡大の制約要因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340528/images/bodyimage1】
変電所オートメーション市場セグメンテーションの傾向分析
変電所オートメーション市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、変電所オートメーションの市場調査は、コンポーネント別、技術別、モジュール別、エンドユーザー別、オートメーションレベル別と地域別に分割されています。
変電所オートメーション市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-107913
オートメーションレベル別に基づいて、変電所オートメーション市場は完全オートメーション、半自動、マニュアルに分割されています。このうち、完全オートメーションが予測期間中に41%の市場シェアを占め、市場を牽引しています。完全オートメーション変電所は、IED（インテリジェント電子機器）、リアルタイム分析、センサーを用いて故障を特定、検出、修復するため、より迅速な故障対応と優れた電力網の信頼性を提供します。
変電所オートメーション市場の概要
変電所オートメーション市場に関する当社の調査レポートによると、変電所オートメーション市場規模は 2035 年に約 777億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 変電所オートメーション市場規模は約 384億米ドルとなっています。変電所オートメーションに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 7.15% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、変電所オートメーション市場のシェア拡大は、送電網の急速な近代化とオートメーションによるものです。効率性の向上と安定した電力供給への需要の高まりが、変電所オートメーションシステムの導入を促進しています。
変電所オートメーションに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/substation-automation-market/107913
変電所オートメーションに関する市場調査によると、急速な都市化と世界各国でのスマートシティ構想の増加により市場シェアが拡大すると予測されています。これらの要因は、送配電網や変電所における先進技術の導入を促進するでします。変電所オートメーションは、電力の円滑な供給、予知保全、およびエラーの削減を支える重要な技術革新の一つです。
しかし、ハードウェア、システム統合、ネットワーク通信、ソフトウェアプラットフォーム、センサー、およびIED（インテリジェント電子機器）には多額の初期投資が必要となります。そのため、価格に敏感な多くの経済圏では導入が困難であり、市場拡大の制約要因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340528/images/bodyimage1】
変電所オートメーション市場セグメンテーションの傾向分析
変電所オートメーション市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、変電所オートメーションの市場調査は、コンポーネント別、技術別、モジュール別、エンドユーザー別、オートメーションレベル別と地域別に分割されています。
変電所オートメーション市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-107913
オートメーションレベル別に基づいて、変電所オートメーション市場は完全オートメーション、半自動、マニュアルに分割されています。このうち、完全オートメーションが予測期間中に41%の市場シェアを占め、市場を牽引しています。完全オートメーション変電所は、IED（インテリジェント電子機器）、リアルタイム分析、センサーを用いて故障を特定、検出、修復するため、より迅速な故障対応と優れた電力網の信頼性を提供します。