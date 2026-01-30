【公式】ホットストレッチ池袋店よりチャレンジ動画の投稿が公開！
【公式】ホットストレッチ池袋店よりチャレンジ動画の投稿が公開！
デスクワークや暑さで溜まった疲れ、放っておくと肩こりやだるさの原因に...
ストレッチをすることで体が温まり短時間でも全身がすっきり軽くなります♪
“リセットタイム”を習慣にして、また明日から元気に過ごしましょう！
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回投稿された動画は「チャレンジ動画（https://www.tiktok.com/@stretchtuyoi/video/7596559900063354120?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7543057694601643540）」です。
始めてくる方にも安心してご来店いただけるよう清潔で温かい空間をご用意しております。
アメニティも多数ご用意してますので手ぶらでOK！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340242/images/bodyimage1】
今回投稿された投稿は「チャレンジ動画」です！
ホットストレッチは皆様の健康を応援しております。
店 舗 名：ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
住所：東京都豊島区東池袋１丁目３－６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休 予定
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
