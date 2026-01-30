「下請け」から共創パートナーへ-年平均4.3％成長、2031年399.48億ドルに達する化粧品OEM・ODM市場
化粧品OEM・ODMは、化粧品ブランド企業が工場の組織や運営に従事することなく、（補完的にあるいは単独で）生産を行うことを可能にする。近年、化粧品 OEM・ODM の規模は拡大しており、現在では多くの事業体が複数のクライアントの生産を処理するのに十分な規模を擁しており、総生産量の大きな割合を占めることが多い。
業界発展の特徴：多様化・高速化・グローバル化が進む市場構造
化粧品OEM・ODM業界の発展は、トレンド変化への即応力と技術革新力に支えられている。消費者ニーズの多様化により、クリーンビューティー、サステナブル原料、ヴィーガン処方、ジェンダーニュートラル製品など、開発テーマが年々細分化している。また、AIを用いた処方設計やスキンデータ分析など、デジタル技術の導入が製造現場に革新をもたらしている点も特徴である。さらに、アジア諸国を中心としたグローバル供給網の拡充が進み、韓国・中国・日本のODM企業は欧米ブランドからの受託を拡大している。今やOEM・ODMは単なる下請け構造ではなく、研究開発とブランド戦略の両輪を担う「共創パートナー」として進化しているのである。
市場規模：安定した成長軌道と構造的拡大
LP Informationの最新レポート「世界化粧品OEM・ODM市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/38722/color-cosmetics-oem-and-odm）によると、2025年から2031年にかけてグローバル化粧品OEM・ODM市場は年平均成長率（CAGR）4.3%で拡大し、2031年には399.48億米ドル規模に達すると予測されている。背景には、ブランドの軽資産経営志向、Eコマースの成長、そしてスピード重視の新製品開発需要がある。とりわけアジア太平洋地域は、K-BeautyやJ-Beautyの国際的認知度上昇により、OEM・ODMの供給拠点として存在感を高めている。一方で欧米市場では、サステナブル製造とトレーサビリティの強化が重視され、環境・倫理対応型OEMの新セグメントが生まれつつある。このように市場は量的拡大と質的進化を同時に遂げており、グローバル企業・ローカル企業の両輪で発展している構図である。
図. 化粧品OEM・ODM世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340467/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340467/images/bodyimage2】
図. 世界の化粧品OEM・ODM市場におけるトップ28企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造業者：技術・提案力で競うグローバルプレイヤー
世界の化粧品OEM・ODM市場を牽引する主な企業には、COSMAX、KDC/One、Intercos、Kolmar Korea、TOA、Cosmecca、Cosmo Beauty、Mana Products、Nox Bellow Cosmetics、PICASO Cosmeticなどがある。LP Informationによると、2024年時点で上位10社が世界売上の約22%を占めており、高い集中度を示している。これらの企業は単なる製造拠点ではなく、研究開発・処方提案・ブランド共創において突出した競争力を有する。韓国のKolmar KoreaやCOSMAXは、K-Beautyトレンドを牽引するイノベーションハブとして機能し、欧米市場でも顧客基盤を拡大している。イタリアのIntercosは高級ブランド向け処方の強みを生かし、グローバル市場で安定した地位を築いている。こうしたプレイヤー間の競争は「技術・創意・信頼」を軸に展開されており、業界全体の高度化を促している。
