【建設業DX導入】頻繁に変わる施工ルールや工程表を即共有。WriteVideoで建設現場の情報伝達を効率化
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、建設業向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■建設業界が抱える情報伝達の課題
建設業界では、施工手順や安全ルール、工程スケジュールなどの情報が日々更新され、関係者への迅速かつ正確な共有が不可欠です。しかし、紙の掲示や口頭説明では「伝達漏れ」「理解のばらつき」「教育の属人化」といった課題が生じやすく、現場での混乱や事故リスクを招くこともあります。こうした課題の解決に向け、AIが自動生成する動画ツール「WriteVideo」が現場の“伝える力”を革新します。
＜活用シーン（一部紹介）＞
・施工手順・工程表の動画化と現場共有
・安全教育・KY活動の動画研修化
・作業前ミーティングの定型化・映像共有
・機材・工具の使用マニュアル化
・外国人作業員向けの多言語教育ツール
これまで口頭や紙ベースで行っていた情報共有を「動画」に置き換えることで、伝達漏れ防止・教育時間の短縮・定着率の向上といったメリットが期待できます
URLをワンクリックするだけで再生できるため、スマートフォンやタブレットでも簡単に確認可能。教育の属人化や伝達ミスを防ぎ、現場の“即対応力”を高めます。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入企業の声
リリースから3か月で成長率150％を記録し、さまざまな業界で導入が進行中。
「動画なら新人にも一目で伝わる。教育担当の負担が激減した」
「毎朝の朝礼を動画で共有し、全現場の足並みが揃った」
「外国人スタッフとのコミュニケーションがスムーズになった」」
など、導入メリットを実感する声が多く寄せられています。
▼サービス資料ダウンロード及びデモリクエストはこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340475/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
構成案は、情報をどの順序で伝えるかを整理した設計情報で、
