借金、浪費、ギャンブル『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』著者永峰英太郎、監修速水陶冶が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年１月２６日に『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』著者永峰英太郎、監修速水陶冶が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』著者永峰英太郎、監修速水陶冶
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4qbNBZ0
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3Z7PJ96
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407400
なぜ、彼らは破産してしまったのか？
借金、浪費、ギャンブル──
それだけが理由ではない！
「なんで！？」「まさか！」の破産エピソードが満載！
投資本より先に読むべき、お金のしくじり本！！
本書では、
破産へと追い込まれた人々のエピソードと破産についてのアドバイスを紹介。
例えば、
・推し活で破産する
・ママ友に見栄を張って破産寸前
・二世帯住宅になったら破産した
・不倫がきっかけで破産する
・ネコを飼って破産しかける
など……。
「普通に生活しているだけだったのに……」
「こんなはずじゃなかったのに……」
破産は決して他人事ではない！
■目次
・１章 日常生活で破産する
・２章 投資で破産する
・３章 子育てで破産する
・４章 家族関係で破産する
・５章 男女関係で破産する
・６章 こんなことでも破産する
■著者 永峰英太郎（ナガミネエイタロウ）
１９６９年、東京都生まれ。
明治大学政治経済学部卒業。
業界紙・夕刊紙記者、出版社勤務を経て、フリー。
企業・農業・人物ルポを得意とする
■監修 速水陶冶（ハヤミズトウヤ）
１９７９年、東京都生まれ。
幼少期に父の借金で貧乏を経験し、荒んだ生活を送る中で高校を中退。
様々な職を経て法律家の道へ。
試験勉強中に父の孤独死や腹違いの姉の存在発覚という修羅場を経験。
６度の受験失敗を乗り越え、７度目で司法書士試験に合格。
現在は自身の経験を活かし、相続や債務整理の分野で依頼者を支援している
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』著者永峰英太郎、監修速水陶冶
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4qbNBZ0
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3Z7PJ96
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407400
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ