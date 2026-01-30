【開催予告】今年も「バーチャルアイドルフォトコンテスト2026」やります
VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2026年1月30日、「バーチャルアイドルフォトコンテスト2026」開催を発表いたしました。2026年夏に開催される「YOISORA FES 2026」の関連企画で、桜兎フルガさんが主催し、当社が共催するものです。
桜兎フルガさんとは
桜兎（おと）フルガさんは、2021年に活動を開始し、主にメタバース内で活躍するバーチャルアイドルです。歌って踊れるのはもちろんのこと、軽妙でありながら包容力の溢れるトークに定評があり、開催されるイベントには多くのファンが詰めかけるなど、その精力的な活動で、メタバースでひときわ輝く存在が注目されています。
今年もバーチャルアイドルフォトコンテストを開催
昨年４月開催の「桜兎フルガ生誕祭2025」の関連企画として行われた「バーチャルアイドルフォトコンテスト2025」では短い募集期間にもかかわらず、20名以上のアイドルを被写体に1,000枚を超える応募が集まりました。
２回目の実施となる今回は、より多くのアイドル、より多くのファンにご参加いただきたく、募集開始に先立って開催を予告いたします。
バーチャルアイドルなら自称でもOK 事前登録を
本企画に応募するには「バーチャルアイドル」の写真を撮り、被写体アイドルの承諾を得ることを義務づけています。あらかじめアイドルご本人から「個別承諾不要」の宣言をいただくことで、ファンの皆様が投稿しやすくなります。
バーチャルアイドルを自称されている方ならどなたでも登録フォームからエントリーできます。
【企画の詳細】
名称 ：バーチャルアイドルフォトコンテスト2026
主催 ：桜兎フルガ・株式会社ROOX
開催期間 ：2026年5月受付予定（詳細は後日発表）
アイドル登録フォーム：https://forms.gle/BUETX1wCK91pU5P7A
（参考）
昨年受賞作品一覧 ：https://shop.roox.jp/19500/
【主催者紹介】
主催者名 ：桜兎フルガ（おとふるが）
公式サイト：https://otofuruga.pink/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/oto_furuga
本件に関するお問合わせ先:
株式会社 ROOX （担当：水島）
電話: 03-3565-6815
株式会社ROOXについて：
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
https://roox.jp
配信元企業：株式会社ROOX
