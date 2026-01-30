【広島で受け継がれる伊吹山の鬼伝説】広島神楽 滋賀・長浜特別公演が2月22日（日）長浜文化芸術会館にて開催決定！
一般社団法人NEXTひろしま神楽プロジェクトは、「広島神楽 滋賀・長浜特別公演を2026年2月22日（日）、長浜文化芸術会館にて開催いたします。広島神楽の演目の舞台にもなっている「伊吹山」を望む長浜での初の公演となります。広島神楽を観るのがはじめての方やご家族でも楽しめるよう、司会による解説や会場内のご案内を整え、充実した神楽鑑賞をお届けします。
【広島神楽とは】
広島神楽は島根県の石見地方の神社で舞われてきた大元神楽の流れを基に、出雲神楽や九州の岩戸神楽を始めとしたさまざまな地方の流れが融合したものと言われています。ひろしま神楽の大きな特徴として、神事としての要素が強い昔ながらの「舞」にエンターテイメント性と演劇性の高い「舞」が加えられていることが挙げられます。それぞれの演目ごとに趣向の凝らされた、観客を楽しませるための演出は必見です。
【公演概要】
日時：令和8年2月22日（日） 13:00開場 14:00開演
会場：長浜文化芸術会館（固定席456席）〒526-0066 滋賀県長浜市大島町37番地
滋賀県と岐阜県の県境にそびえる名峰・伊吹山。古くより鬼伝説をはじめとする数々の物語が語り継がれてきた伊吹山を望む長浜にて、広島県安芸高田市の伝統芸能「広島神楽」による特別公演を開催いたします。
広島神楽の代表的演目として長年舞い継がれてきた『伊吹山』。豪華絢爛な衣裳、ダイナミックな舞、物語性豊かな表現を通じて、「物語の生まれた土地」と「物語を舞い継いできた地域」を結ぶ文化交流を目指します。
チケット販売:
■チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2601938
主催：一般社団法人NEXTひろしま神楽プロジェクト
共催：公益財団法人 長浜文化協会
アンバサダー：石丸 伸二 氏
【協賛のお願い】
本公演は伝統芸能の保存、文化の交流を目的としています。できるだけ多くの皆さまに楽しんで頂けるよう、協賛金によってチケットの価格を抑える形をとっています。持続的な興行のためにご支援を頂戴できれば幸いです。
協賛目標 20口
◆申込期間：～ 2026年2月15日（日）まで
◆協賛金額：1口：50,000円 / 複数口でのお申し込みが可能です
◆協賛特典：観覧席1席分チケット/ 舞台裏へのご招待（公演当日）/ 出演者・関係者との記念写真撮影 / 公演パンフレットへのお名前掲載（企業・団体・個人のいずれでも可）
◆お支払い方法：銀行振込 / クレジットカード決済※領収書の発行が可能です
協賛は以下のページよりご覧ください。
https://peatix.com/event/4811519
【取材・掲載・公演に関するお問い合わせ先】
一般社団法人ＮＥＸＴひろしま神楽プロジェクト事務局(株式会社SMOK DESIGN)
電話番号：090-1685-9726（平日10:00～15:00）
E-mail：next.hiroshimakagura@gmail.com
配信元企業：一般社団法人ＮＥＸＴひろしま神楽プロジェクト
