Qoo10×JUL7ME、1月31日まで毎日日替わりセールを開催。Z世代の「香りの着替え」ニーズに応えるイベントカレンダーを公開
株式会社LeeSunHwa（本社：韓国、日本拠点）は、戦略的パートナーである韓国発フレグランスヘアケアブランド「JUL7ME（ジュライミー）」の日本公式Qoo10ショップにて、2026年1月19日から1月31日まで、日替わりで人気商品が最大53%OFFとなる「毎日開かれるイベントカレンダー」を開催いたします。
KR: ???? ???(LeeSunHwa)? ??? ???? ?? ????? ???? ??? '????(JUL7ME)'? ?? ?? Qoo10 ??? 2026? 1? 19??? 31??? ?? ??? ?? 53% ???? '?? ??? ??? ???'? ?????.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340545/images/bodyimage1】
現在、日本のヘアケア市場では、単なるヘアケアを超えて「香水の代わり」として製品を選ぶ消費者が急増しています。当社は、この「香りのパーソナライズ化」に注目し、毎日異なる香りと出会えるカレンダー形式のイベントを企画。1月19日からは、新作の「REBORN」シリーズを中心に、冬の乾燥対策と上質な香り体験を同時に提供します。
KR: ?? ?? ???? ??? ?? ??? ?? '?? ??'?? ??? ???? ???? ???? ????. ??? ??? '?? ???' ???? ???? ?? ??? ?? ?? ? ?? ??? ???? ??????. 1? 19???? ??? '??(REBORN)' ???? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?????.
■JUL7ME 公式Qoo10ショップ（イベントカレンダー） https://m.qoo10.jp/shop/JUL7ME_OFFICIAL?cit=947021310
配信元企業：株式会社ブランドワープ
