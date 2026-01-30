漏れ検出市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月23に「漏れ検出市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。漏れ検出に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
漏れ検出市場の概要
漏れ検出市場に関する当社の調査レポートによると、漏れ検出市場規模は 2035 年に約 172.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 漏れ検出市場規模は約 109.7億米ドルとなっています。漏れ検出に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、漏れ検出市場のシェア拡大は、石油とガスインフラ、化学プラント、水道配水システムのネットワーク拡大によるものです。こうしたインフラの拡大に伴い、漏れ検出の必要性が非常に高まり、世界中で導入が進んでいます。
漏れ検出に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/leak-detection-market/107893
漏れ検出に関する市場調査によると、リアルタイム監視、AI、IoTといった先進技術の普及拡大により、市場シェアは拡大すると予測されています。これらの先進技術の導入により、漏れ検出はより効率的、迅速かつ高精度になっています。
しかし、高い維持管理費と運用コストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。高度なセンサーやその他の技術を扱うには、熟練した専門家が必要となります。ソフトウェアのキャリブレーションやアップデートといったメンテナンスは高額になることが多く、価格に敏感な多くの国にとっては負担となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340531/images/bodyimage1】
漏れ検出市場セグメンテーションの傾向分析
漏れ検出市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、漏れ検出の市場調査は、製品タイプ別、技術別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
漏れ検出市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-107893
漏れ検出市場エンドユーザー別に基づいて、石油とガス、水道と廃水処理、製造業／工業、住宅／商業施設に分割されています。これらのうち、石油とガス分野が予測期間において40%の市場シェアを占める主要セグメントとなっています。これは、世界中に広がる石油とガスパイプライン網が存在するため、漏洩事故を削減し、高リスクな操業活動における安全性を維持することが極めて重要であるためです。このことが漏れ検出技術の導入を促進し、石油とガス分野を他の分野を凌駕する主要エンドユーザーセグメントに押し上げています。
漏れ検出の地域市場の見通し
漏れ検出市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域市場の中で、アジア太平洋地域（APAC）市場が最も急速に成長しています。この急成長の背景には、中国、インド、日本などの国々における産業の大規模な拡大があります。製造施設、上下水道網、石油化学プラント、ガスパイプラインなどのインフラ整備が進んでいることが、この地域における漏れ検出技術の導入を促進し、予測期間において最も急速に成長する地域市場となっています。
