日本のフェライト磁石市場：需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「日本のフェライト磁石市場：タイプ別（ハードフェライト、ソフトフェライト）、流通・販売形態別（直接販売、販売代理店、OEMサプライチェーン）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本のフェライト磁石市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のフェライト磁石市場概要
日本のフェライト磁石市場は、先端材料および永久磁石産業の一分野であり、主に酸化鉄やその他の化合物からなるセラミック磁石の製造および利用を特徴とする。これらの磁石は、コスト効率の高さ、耐食性、電気絶縁性、安定した性能が評価されており、電動モーター、センサー、スピーカー、自動車部品、産業機器などの用途に適している。TDKやプロテリアルなどの日本の主要企業がこの分野で事業を展開しており、自動車、エレクトロニクス、再生可能エネルギー分野における需要拡大を背景として、市場は緩やかに拡大している。今後10年間にわたり、同市場はさらなる成長が期待される。
Surveyreportsの専門家による日本のフェライト磁石市場調査の分析によれば、2025年における日本のフェライト磁石市場規模は12億0,340万米ドルであった。さらに、2035年末までに売上高は18億2,630万米ドルに達すると予測される。日本のフェライト磁石市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038297
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340549/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のフェライト磁石市場分析によれば、日本のフェライト磁石市場規模は、自動車およびエレクトロニクス産業における需要拡大、省エネルギー家電およびモーターの普及拡大、自動車・電子分野からの需要増加、ならびに再生可能エネルギーおよび産業用途の拡大を要因として拡大すると見込まれる。日本のフェライト磁石市場における主要企業としては、TDK、プロテリアル（旧日立金属）、三菱マテリアルトレーディング、東京フェライト製造、マグナ、日本磁力工業、大同電子などが挙げられる。
目次
● 日本のフェライト磁石市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のフェライト磁石市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のフェライト磁石市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ ハードフェライト、ソフトフェライト
● 用途別：
○ 直接販売、販売代理店、OEMサプライチェーン
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-ferrite-magnet-market/1038297
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
