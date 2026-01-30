【2026大学入試】 「国公立二次・私大入試 全国試験会場のお天気」サイト公開　国公立大は学外会場まで網羅

東進ハイスクール・東進衛星予備校（以下、東進）を運営する株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬昭幸）は、頑張る受験生を応援するため、「国公立二次・私大入試 全国試験会場のお天気」サイトを公開しました。各会場の天気や気温、服装アドバイス等をまとめた便利サイトです。簡単・スピーディーに最新情報を確認できます。全国の大学キャンパス1,815地点に加え、国公立大の一般選抜における外部試験会場153会場を全て網羅。さらに高校受験生も利用できるよう、全国の高校6,684地点も掲載しています。

国公立二次・私大入試 全国試験会場のお天気

スマホ・PCからチェック!!

https://www.toshin.com/weather/exam

【自分や家族の試験会場を簡単検索!!】

国公立大学二次試験、私立大学の個別試験、高校入試の試験会場のお天気を一発で検索することができます。キーワード検索に加え、地図から地域を選ぶこともでき、簡単に気になる試験会場を検索できます。

【会場ごとの天気・気温・適した服装等がわかる】

会場ごとの画面では、今日・明日の天気や気温・服装のアドバイスなどがわかります。さらに、日にち部分をタップすると、１時間ごとの天気・気温・降水量・湿度・風向・風速といった詳細情報が見られます（PCの場合は画面下部に掲載）。

詳細情報は１週間分を掲載。情報は１時間ごとに更新されるため、ブックマークしてチェックするのもおススメです。

試験日がまだ先の場合も、90日間予報があるので、現時点での試験日の天気・気温の見込を確認できます。

【大学出願速報2026】

各大学の志願者数や出願倍率など、出願状況をチェックできる、東進の「大学出願速報2026サイト」も便利です（ https://www.toshin.com/examinee/ ）。主要25大学については、毎日更新しています。

主要25大学…東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学、東京科学大学、一橋大学、千葉大学、神戸大学、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、法政大学、中央大学、学習院大学、関西学院大学、関西大学、同志社大学、立命館大学

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアNO.1の『予習シリーズ』と最新のAI学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」、幼児～中学生対象の世界標準のプログラミング学習「東進CODE MONKEY」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。