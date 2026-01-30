オンラインストアで信頼されるレビューとは？消費者意識をアンケート調査
アパレルOEMのマッチングサイト「アパレルOEM検索」（ https://apparel-oem.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、オンラインストアで洋服を購入する際に「信頼できる」と感じるレビュー内容についてのアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、消費者が信頼するレビューの特徴ついて分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査日: 2026年1月22日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://apparel-oem.com/topics/67
■ポジティブだけでないレビューに信頼が集まる
・良い点だけでなく、気になった点・悪い点も書かれている: 36
・身長・体重・体型など、着用者の情報が明記されている: 27
・写真付きで、色味や厚み・透け感などが分かる: 17
・サイズ感が具体的に書かれている: 12
・数回着用後や洗濯後の感想が書かれている: 8
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340540/images/bodyimage1】
《良い点だけでなく、気になった点・悪い点も書かれている》
・どっちの意見も取り入れることで嘘偽りなく赤裸々にレビューしてくれている気がして信頼できます。（30代／女性／滋賀県／専業主婦）
・良い点だけでなく、気になった点もあると自分が購入する際にあまり気にしていなかった点に気づけ、見方が変わりとても参考になります。悪い点もあると、最終的に購入するかどうか検討して決定するポイントになります。特に悪い点は写真付きでだと実際の色味とか細かいところの縫製や到着時の生地の状態など参考になります。（40代／女性／福岡県／派遣社員、契約社員）
・マイナス面にも触れているレビューは、トータルで信憑性が高いと感じるから。書かれている「気になった点・悪い点」を許容できるかどうかが購入の決め手になることも多い。（40代／女性／北海道／その他）
・良いところばかりだとサクラではないかと感じてしまうため、気になる部分についてもきちんと書かれている方が信頼できます。そのうえで検討できるのが理想です。どんな商品にも少なからず悪い点はあると思うので、正直な情報が知りたいです。（40代／女性／北海道／自営業、自由業）
・良いことばかり書かれているレビューは宣伝っぽく感じやすく、悪い点も含めて正直に書かれているレビューの方がリアルで参考になるからです。特に年齢を重ねると失敗を避けたい気持ちが強くなるので、バランスの取れた意見を重視します。（40代／男性／静岡県／正社員）
《身長・体重・体型など、着用者の情報が明記されている》
・自分自身が低身長・痩せ型で、服を選ぶ際に苦労することが多いため、普段から服を選ぶ時には、SNSやブランドの公式ページで似たような体型の方をフォローして参考にしている。特に丈やウエストなどはお直しをする必要も出てくるため、お直しして問題ないデザインか、お直ししてでも欲しいのか、などをお値段も考慮して慎重に考えるタイプなので、着用者の情報が明記されていると参考にしやすいから。（30代／女性／三重県／正社員）
・服のサイズはデザインやメーカーによってばらつきがあるため、自分と体型が近い人の着用感想を参考にしてサイズを選んでいます。そのため、実際に購入した人が着用した際のフィット感や着心地に関する感想を重視しています。（50代／女性／静岡県／パート、アルバイト）
