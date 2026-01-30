プリファード ホテルズ&リゾーツ 21の新規加盟ホテルを紹介

Preferred Travel Group

世界最大の独立系ホテルブランド、プリファード ホテルズ&リゾーツ(https://preferredhotels.com/)は、2025年10月1日から12月31日までの期間、世界80カ国625以上のホテル、リゾート、レジデンスを展開するグローバルポートフォリオに、21の新たな加盟ホテルを迎えました。これを記念して、I Prefer Hotel Rewards 会員は、対象ホテルでのご滞在において、期間限定で2,500ボーナスポイントを獲得いただけます。南イタリアの歴史あふれるホテルから、テキサスのワインカントリーに佇む活気あふれるリゾートまで、これらの新規加盟ホテルは、プリファード ホテルズ＆リゾーツのグローバルポートフォリオが提供する、「多彩で魅力あふれる旅の体験」を象徴しています。

新規加盟ホテルのハイライト：

- アドミラル・ホテル (Admiral Hotel） - デンマーク、コペンハーゲンL.V.X. Collection

コペンハーゲンの躍動するウォーターフロントに位置するアドミラル・ホテルは、同市が誇る象徴的存在です。かつてデンマーク海軍が使用していた壮麗な18世紀の倉庫を改装した館内には、天高く伸びる木梁や味わい深いレンガ壁が丹念に保存され、366室の客室、ロフト、スイートへと続く空間に、ドラマチックな魅力があふれています。港を望む絶好のロケーションに加え、エレクトリックボートで巡る運河クルーズなど都市型のユニークな体験も楽しめるほか、館内の「Aye Aye Restaurant」では地中海の鮮やかな風味と北欧食材を融合させた創造的な料理を、港を見渡す洗練された空間で堪能できます。

- ホースシュー・ベイ・リゾート （Horseshoe Bay Resort）アメリカ、テキサス州、ホースシュー Lifestyle Collection & Preferred Residences Collection

テキサス丘陵地帯の中心、風光明媚なリンドン・B・ジョンソン湖畔に広がるホースシュー・ベイ・リゾートは、7,000エーカー（約28.3 Km2)もの広大な敷地でアクティビティとリラクゼーションを贅沢に融合させた滞在を提供します。423室の客室やスイート、ヴィラに加え、最近お披露目された3ベッドルームの「シグニチャー・レジデンス」では、プールやホットタブ、白砂のビーチを備えたヨットクラブへのアクセスも楽しめます。館内には3つのチャンピオンシップゴルフコース、ユニークなフローティングプール、レイクサイドスパ、そしてピックルボール、テニス、オフロード体験、ボート、フィッシング、キッズクラブ、夏季限定のアクア・アスレチックコースなど、家族で満喫できるアクティビティが揃います。レイクフロントダイニングからサザンスタイルの料理まで幅広い食が楽しめ、まさに「テキサス湖畔の理想のリゾート体験」を叶えるホテルです。

- マッセリア・サン・ドメニコ （Masseria San Domenico） - イタリア、サヴェッレトリ ディ ファザーノ Legend Collection

15世紀、マルタ騎士団が建てた見張り塔を起源とするこの五つ星ホテルは、プーリアのアドリア海沿岸に佇み、歴史的な趣とエレガンスを見事に融合させた空間として丁寧に修復されています。古代オリーブ林に囲まれ、アドリア海から田園風景まで見渡す雄大な眺望を楽しめるマッセリア・サン・ドメニコには、白壁の建物内に40の客室とスイートが配され、ゆとりあるインテリアやキングサイズベッド、プライベートテラスが贅沢な滞在を演出します。専用ヴィラ、タラソテラピースパ、海水を使ったフリーフォームプール、2つのプライベートビーチ、プーリア料理とシーフードのダイニング、18ホールのゴルフコースなどの充実した施設に加え、周辺の白壁の村々を巡るエクスカーションなど、南イタリアの魅力を深く味わう体験が揃っています。

- サムサラ・ウブド （Samsara Ubud） - インドネシア、バリ L.V.X Collection

バリの豊かなジャングルと名高い棚田の景観に寄り添うように佇むこのリゾートは、モダンデザインとインドネシアの伝統を静かに調和させた癒しの宿。全17棟のプライベートヴィラはいずれもオープンエアのリビングスペースや温水インフィニティプール、熱帯雨林を望むパノラマビューを備え、島の穏やかな美に浸れる設計が施されています。館内スパでのホリスティックなウェルネス体験をはじめ、革新的なインドネシア料理、ガイド付きのサンライズ・ネイチャーとビレッジウォーク、絵画クラス、寺院巡りなどの文化体験も充実。バリの精神を讃えるようなロケーションで、サムサラ・ウブドはラグジュアリー、文化そして自然が響き合う特別な場所です。

- トレジャー・ベイ・フーシェン・レイク （Treasure Bay Fuxian Lake） - 中国、玉渓 Lifestyle Collection

中国・雲南省の透明な撫仙湖と、化石で知られる帽天山国家地質公園の間に位置するトレジャー・ベイ・フーシェン・レイクは、年間を通して春のように穏やかな気候に恵まれた湖畔のリゾートです。昆明から車で1時間という好アクセスでありながら、静かな自然と国際的なエレガンスが共存する隠れ家的な滞在が楽しめます。464室の客室とスイートは快適性を重視したデザインで、インドアプールも完備。周辺ではハイキングや湖畔散策など、自然を身近に感じるアクティビティが充実しています。館内レストランでは、雲南料理と各国の味わいを融合させたメニューを提供。静けさと発見に満ちた、モダンで自然豊かな滞在を叶えます。

「今回の発表は、近年で最も重要な新規加盟のひとつであり、当社の成長の勢いを確かなものにするとともに、今後のさらなる展開を示す重要な節目となります。」とプリファード ホテルズ&リゾーツのCEO、リンジー・ユベロスは述べています。「今回の新規加盟は、世界各地で『体験価値」を軸にした旅を提供するという当社の姿勢を示すものです。エジプトのラグジュアリー・ナイルクルーズ市場への参入は重要な一歩であり、5つのナイルクルーズがポートフォリオに加わったことは、今後の成長を象徴しています。」

- カリオン・マイアミ・ウェルネス・リゾート（Carillon Miami Wellness Resort ） アメリカ、マイアミビーチ - Lifestyle Collection- コーラル・シー・ホリデー・リゾート（Coral Sea Holiday Resort ） エジプト、シャルム・エル・シェイク - Lifestyle Collection- ドブレ・ブランド・レジデンシズ（Dovle Branded Residences） パナマ、パナマシティ - Lifestyle Collectionと Preferred Residences Collection- イル・サルヴィアティーノ（Il Salviatino） イタリア、フィレンツェ - Legend Collection- ラマロ・ホテル（Lamaro Hotel） スペイン、バルセロナ - Lifestyle Collection- マザジ・メルート（Mazaj Meroot） エジプト、ルクソール - Lifestyle Collection- マザジ・MS・タムル（Mazaj MS Tamr ） エジプト、ルクソール - Lifestyle Collection- マザジ・MS・チューリップ（Mazaj MS Tulip） エジプト、ルクソール - Lifestyle Collecti- マザジ・セバ（Mazaj Seba） エジプト、ルクソール - Lifestyle Collection- マザジ・シア（Mazaj Sia） エジプト、ルクソール - Lifestyle Collection- オーシャン・ドライブ・マドリード（Ocean Drive Madrid ）スペイン、マドリード - Lifestyle Collection- オーシャン・ドライブ・タラマンカ（Ocean Drive Talamanca ）スペイン、イビサ - Lifestyle Collection- オウルーン・マナーハウス（Owloon Manor House） 南アフリカ、パール - Preferred Residences Collection- ザ・アデルフィ・ホテル（The Adelphi Hotel ）アメリカ、ニューヨーク州、サラトガスプリングス - L.V.X Collection- ザ・ジャッファ・ホテル（The Jaffa Hotel ）イスラエル、テルアビブ - Legend Collection- イエローウッド・コテージ（Yellowwood Cottage ） 南アフリカ、ランゲバーン - Preferred Residences Collection

新規加盟ホテルの多くは、全世界で600万人以上の旅行者が登録している同ブランドのポイント制ロイヤリティプログラムI Prefer(TM) （アイ・プリファー）ホテルリワードプログラムに参加しています。プログラムは無料でご登録いただけ、参加対象ホテルでの宿泊ごとに、リワードサーティフィケートに交換出来るポイントを獲得することで、タイタニウムステータス、その他特典を、650軒におよぶ世界各地のプリファード参加対象ホテルにおいてご利用いただけるプログラムです。ご登録はこちらから：https://iprefer.com/members/signup-ja

期間限定で、I Prefer(TM) （アイ・プリファー）ホテルリワードプログラムの新規および既存会員のお客様を対象に、対象宿泊施設でのご宿泊で2,500ボーナスポイントを獲得できる特別なオファーを提供いたします。2026年6月30日までのご滞在に適用され、2026年3月31日までにご予約いただく必要があります。詳細およびご予約は、IPrefer.com/offer/newest-additionsをご覧ください。

新規加盟ホテルへの宿泊は、www.PreferredHotels.com(https://preferredhotels.com/)、トラベルアドバイザーはGDSで「PH」または「PV」のチェーンコードを使って予約することができます。

