「Coralhaze（コーラルヘイズ）」、2月4日（水）よりお茶犬とのコラボアイテムが@cosme TOKYO2階 特設コーナーにて展開開始！

株式会社月架世交易

株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役：文賢宇）は、韓国コスメブランド「Coralhaze（コーラルヘイズ）」の日本正規代理店として、2026年2月4日（水）より、人気リップアイテム「デュードロップティント」と、今年デビュー24年目を迎える癒しキャラクター『お茶犬』とのコラボアイテムを@cosme TOKYO 2F 特設コーナーにて展開を開始いたします。

■Coralhazeとは？

「Discover your distinctive vibe.（自分だけの個性を見つける）」をブランドスローガンに、自分らしさを引き立て、コンプレックスさえ魅力に変えるメイクアップを提案する韓国コスメブランドです。

・2024年発売「グロウロックゼリーティント」：南京錠モチーフのユニークなパッケージとゼリー状のテクスチャーがSNSで話題。

・2025年8月発売「デュードロップティント」：ティントとグロスの“いいとこ取り”処方で、軽やかでみずみずしい仕上がり。「水滴ティント」として注目を集めました。

今回は、「デュードロップティント」にお茶犬とのコラボ新色4色が登場します。

■お茶犬

「お茶犬」は、2002年に登場した、見るだけで「ほっ」と一息つける癒しキャラクターとして、可愛らしい見た目と和やかな世界観で、当時の子どもたちを中心に人気を博しました。今年でデビュー24年目を迎え、当時の子どもたちは大人へと成長し、近年の「平成レトロブーム」と共にSNSを中心に再び注目を集める存在となっています。

■今回のコラボについて

Coralhazeの人気リップ「デュードロップティント」は、そのみずみずしい水滴のようなテクスチャーから「水滴ティント」とも呼ばれ、多くのファンに親しまれています。今回のコラボレーションでは、この“水滴”というコンセプトから連想される「お茶の滴」というイメージが浮かびました。

「お茶の滴」は、ゆったりとした時間や心地よいひと息を連想させる存在であり、日常にほっとした癒しを届ける「お茶犬」との親和性が非常に高く、Coralhazeの軽やかでみずみずしいリップと、お茶犬の癒しの世界観を融合させることで、使うたびに心がほぐれるような特別なリップを作りたいという思いから、今回のコラボレーションが実現しました。

リップカラーの選定やパッケージデザインにも、ティータイムの柔らかく温かみのある雰囲気を意識しており、見た目でも心が和むアイテムに仕上げています。Coralhazeが届けるのは、単なるコスメではなく、日常の中で“ほっとひと息つける瞬間”を演出する新しいリップ体験です。

◼︎ 概要

開催期間：2026年2月4日~2月17日

営業時間：11:00~21:00（@cosme TOKYOの営業時間に準ずる）

場所：@cosme TOKYO 2F 特設スペース

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27

最寄り駅：JR山手線「原宿駅」東口より徒歩約1分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」3番出口より徒歩約1分

■商品詳細

全4色｜1,650円(税込)

2025年8月に発売され、SNSで話題となった「デュードロップティント」から、お茶犬とのコラボレーションによる新色4色が登場します。今回のカラーは、お茶犬それぞれのキャラクターが持つ“ほっとする癒しの世界観”と「お茶」からインスピレーションを受けてセレクトされました。

■キャンペーン概要

Coralhazeの商品をご購入いただいたお客様に以下のノベルティをプレゼントいたします。

・1点ご購入：「お茶犬ランダムキーリング」（配布は5種の中からランダムとなります。）

・2点ご購入：「スペシャルギフト」

※「お茶犬ランダムキーリング」のみ、購入点数に応じてプレゼント

※なくなり次第終了

【購入時の注意事項】

・Coralhaze × お茶犬のコラボ商品は、1会計につきおひとり様1点までご購入いただけます。

・その他のCoralhaze商品は、1会計につき5点までご購入いただけます。

今後も月架世交易は、魅力ある韓国ブランドと日本の消費者をつなぐ架け橋として、高品質かつ感性豊かな製品をお届けしてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社月架世交易

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：文賢宇（ムン・ヒョヌ）

【お問い合わせ】

株式会社月架世交易

お客さまお問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp